Víctimas de falsos positivos, con 60 videos de versiones de militares

Un promedio de siete horas han declarado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cada uno de los 92 militares que hasta el momento han entregado de manera voluntaria sus versiones dentro del proceso que abrió esa justicia por los llamados ‘falsos positivos’, o muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate.



Las versiones fueron recibidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad entre agosto de 2018 y el 13 de junio en Bogotá, Medellín, Valledupar, Bucaramanga y Yopal, dentro de casos en los que hasta el momento se han acreditado 176 víctimas ante la JEP.

Infografía militares en la JEP Foto:

De hecho, en manos de las víctimas están hoy 60 videos con las declaraciones de los militares, de todos los rangos –desde soldados hasta coroneles–, para que controviertan las versiones si es el caso.



También en el proceso por secuestro que abrió la JEP contra 31 exintegrantes de la antigua cúpula de las Farc, las víctimas acreditadas ante esa justicia han recibido las versiones de los exjefes guerrilleros sobre los secuestros que se les atribuyen para que controviertan las declaraciones si consideran que no dicen la verdad.



En particular en el proceso por ‘falsos positivos’, por petición de algunos de los abogados de las víctimas, ellos podrán estar presentes en las próximas versiones orales de los miembros de la Fuerza Pública y se habilitará una sala contigua para que las víctimas que así lo quieran puedan seguir la audiencia en tiempo real y remitan sus observaciones sobre las declaraciones que den los militares.



Finalmente, tras contrastar las versiones de lado y lado con los informes que la JEP recibió de la Fiscalía, la Procuraduría y otras instituciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad presentará los hechos y atribuirá responsabilidades.



Si los magistrados consideran que los militares involucrados contaron la verdad, sugerirán una sanción restaurativa, y, como en el caso de los exintegrantes de las Farc, podría ser la construcción de alguna obra de infraestructura.



Los casos de los militares que no cuenten la verdad serán enviados a la Fiscalía de la JEP, y si son vencidos en juicio, pagarán hasta 20 años de cárcel.

✅Sanciones ordinarias: privaciones de la libertad entre 15 y 20 años a quienes comparezcan ante la JEP y NO reconozcan verdad. ➡️https://t.co/ujqT8U9HNu pic.twitter.com/lEZ7eYbrP1 — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 19 de junio de 2019

En todo caso, según explican magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, no todos los miembros de la Fuerza Pública que están entregando sus versiones en la JEP en el proceso por ‘falsos positivos’ responderán como determinantes de estos delitos.

Según los testimonios que han recibido, no todos jugaron el mismo papel en la muerte de personas que luego fueron presentadas, de manera ilegal, como bajas en combate.

Por ejemplo, un militar pudo solamente haber transportado un arma que le pidieron para cometer el delito.



De hecho, todo miembro de la Fuerza Pública que haya firmado acta de sometimiento a la JEP está obligado a contar verdad, pero no a declararse responsable.



Ya son 2.000 los que se han acogido a la justicia para la paz y por esa razón, hasta febrero, 1.051 habían obtenido la libertad. Algunos estaban sentenciados hasta a más de 30 años de prisión, pero les dieron el beneficio de la libertad condicionada porque habían pagado ya 5 años de cárcel.



Y justamente están hablando en la JEP del papel específico que jugaron en la ejecución de los ‘falsos positivos’ por los que estaban siendo procesados o habían sido condenados en la justicia ordinaria. Para el segundo semestre, la JEP tiene previsto recibir las versiones de otros 81 miembros de las Fuerza Pública dentro de estos casos.



Se espera que este año tenga lugar la primera audiencia pública de reconocimiento de verdad dentro del proceso que abrió por los ‘falsos positivos’ ocurridos durante el conflicto.La base de la JEP para abrir el caso fueron los informes que le entregó la Fiscalía y 13 informes más que recibió de distintas organizaciones de víctimas.

