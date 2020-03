538 miembros de la Armada Nacional, víctimas de desaparición

Con una metodología sencilla –cruzar las bases de datos del Registro Único de Víctimas con sus propios datos de recursos humanos–, la Armada Nacional encontró que 33.462 de sus integrantes son víctimas del conflicto armado.



Ese fue uno de los principales hallazgos del informe ‘Armada Nacional, militares víctimas del conflicto armado interno en Colombia’, entregado el jueves a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y el viernes a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).

Justamente, parte del informe apunta a las víctimas de desaparición, que serían 538 entre 1958 y 2019. No se trata únicamente de víctimas directas de este delito, sino que también se registran víctimas indirectas, como uniformados a quienes les fueron desaparecidos familiares cercanos. El informe también halló que 121 están registrados como víctimas de secuestro.



De los casos de desaparición forzada registrados, el 78 por ciento ocurrieron antes o después del servicio, es decir, los miembros de la Armada no estaban activos cuando sucedió el hecho victimizante.



Asimismo, el informe en manos de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición muestra la distribución por regiones, siendo la Andina y la Caribe las que más casos concentran. En la región Andina hubo 244 víctimas de desaparición y 64 de secuestro, y en el Caribe fueron 152 y 9, respectivamente.

Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, destacó que al dar cuenta de víctimas que no estaban activas en el servicio, el informe “introduce una perspectiva que no hemos visto hasta este momento” y que puede contribuir a construir la verdad del conflicto.



El contralmirante Orlando Grisales dijo que el compromiso de la Armada es apoyar a esas víctimas y, con este informe, sentar bases para el futuro desde la institucionalidad.

#UBPDrecibeInformación de la @ArmadaColombia que contiene pistas que podrían ser relevantes para la #búsqueda de las personas desaparecidas que hacen parte de la @FuerzasMilCol.



👇 Orlando Enrique Grisales

Contralmirante de la #ArmadaDeColombia. pic.twitter.com/Oi9wwZ50vS — Unidad de Búsqueda UBPD (@UBPDcolombia) March 13, 2020

