"Es una burla, es un golpe muy bajo para las víctimas y un premio como los que están acostumbrados a darle a Salvador Arana (…) Negó el crimen de mi padre durante 20 años y ahora lo acepta para conseguir beneficios”.



(Lea también: JEP concede libertad al exgobernador Salvador Arana, condenado por parapolítica).



De esa manera se pronunció Juan David Díaz, hijo del asesinado exalcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo Díaz, sobre la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de otorgar la libertad al exgobernador Salvador Arana, autor intelectual del homicidio.

Facebook Twitter Linkedin

Salvador Arana, exgobernador de Sucre, recibió libertad condicional por parte de la JEP. Foto: JEP

“Él no está diciendo quiénes son sus cómplices en el crimen de mi padre, no los ha mencionado, él no ha dicho 'yo me reuní con este', él está calladito, simplemente se mencionó él porque le tocaba porque ya está condenado, no tenía otra que decir”, dijo Díaz en declaraciones a la W Radio.



Añadió que Arana usó a la JEP solo para conseguir su libertad y denunció que su seguridad y de otras víctimas queda comprometida con esa decisión: “ahora la JEP responde por la vida de nosotros al sacar a este tipo que es un delincuente”.



(Le puede interesar: ‘Es un golpe muy duro para las víctimas’: hijo de Eudaldo Díaz sobre Salvador Arana).



Frente a la libertad de Arana, la JEP anunció que el exgobernador hizo “aportes de verdad que superan lo conocido por la justicia ordinaria con respecto a la red criminal a la que perteneció en Sucre, especialmente entre 1996 y 2006” y que “mostró arrepentimiento por ser determinador en el asesinato en 2003 de Eudaldo León Díaz Salgado, entonces alcalde de El Roble, Sucre”, por lo que se le concedió la libertad condicional tras más de 20 años de detención.



La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que Arana Sus ha cumplido con la exigencia de hacer aportes de verdad y de información que han ido más allá de lo conocido por la justicia ordinaria.



(Lo invitamos a leer: Los crímenes de la Farcpolítica que llevaron a Luis Fernando Almario a juicio en la JEP).



“Arana reconoció haber contribuido al proyecto paramilitar en Sucre, aparato criminal que afectó gravemente los derechos humanos de la población civil, que saqueó el tesoro público y corrompió la función pública de entidades de elección popular, esto en connivencia con funcionarios civiles, miembros de la Fuerza Pública e integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), políticos, empresarios, narcotraficantes y miembros del gremio ganadero de la región”, señaló lla decisión de la JEP.



¿Pero qué tan novedosas son esas confesiones frente a lo que la justicia ordinaria ya había documentado? El abogado David Díaz, otro de los hijos del exalcalde, le dijo a EL TIEMPO que aunque el exgobernador finalmente confesó su participación en los hechos, tras décadas alegando su inocencia, aún hace falta mucha verdad de lo sucedido.



(Puede interesarle: JEP pide a Fiscalía investigar al alcalde de Aguachica por incumplir órdenes judiciales).

Facebook Twitter Linkedin

Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble, Sucre, asesinado en 2003. Foto:

Comentó que la justicia ordinaria ha avanzado con el paso de los años en el esclarecimiento de los hechos, pero que en concreto Arana en sus declaraciones hizo dos señalamientos sobre los que no se tiene mucha información.



Se trata de los hechos que rodearon una reunión en una finca en la que se recogió, entre varias personas, la plata para entregar a los paramilitares y ordenar el homicidio. “Él debe decir quiénes estuvieron en la reunión y dieron dinero, así como las razones para hacerlo”, afirmó Díaz.



Añadió que Arana mencionó que había implicados en el crimen familiares del exalcalde y que debe decir la verdad de esa acusación y sustentar su supuesta participación en el crimen.



(Más notas: Dos oficiales devolverán medallas que obtuvieron por operaciones de 'falsos positivos’).



“Que utilice la libertad para corroborar esos señalamientos y sustentar sus acusaciones”, indicó.



Ante los temores sobre su seguridad expresados por miembros de la familia de la víctima, la JEP señaló que está adelantando el estudio para definir la situación de su seguridad y ordenar las medidas de protección que sean necesarias. Esta actuación está en manos de la UIA de la JEP a través de su grupo de protección.



Es de recordar que aunque Arana esté en libertad, tiene la obligación de seguir compareciendo en el proceso y la jurisdicción de paz continúa investigando los crímenes atribuidos al exmandatario y más adelante emitirá el auto de determinación de hechos y conductas, que se asemeja a la imputación en la justicia ordinaria. En esa etapa se podrán pronunciar las víctimas y la Procuraduría, y el exgobernador puede aceptar los hechos, con lo que el caso pasaría a la instancia que le fijaría su condena.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: