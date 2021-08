¿Quién es la comisionada de la verdad que fue criticada por Tomás Uribe?

En la intensa charla —enmarcada en una cita no oficial— entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la Comisión de la Verdad hubo momentos de tensión protagonizados por Tomás Uribe, uno de los hijos del exmandatario, quien estuvo presente en el encuentro, aunque no apareció en cámara.



El blanco de críticas del hijo del expresidente fue Olga Lucía González, una de los 11 comisionados de la verdad, quien durante la reunión se quejó de que el expresidente no contestó a sus preguntas, la encasilló y la estigmatizó.



Con este panorama, Tomás Uribe señaló —retomando un tuit de 2017— que a la comisionada González "le encantan las Farc" y la interpeló para que lo reconociera.

Ese comentario le valió un jalón de orejas de su padre: "Tomás, no; no más", le dijo el expresidente Uribe.



Por su parte, la comisionada dijo: "Yo llevaba todos los años de mi vida esperando que (las Farc) salieran de la guerra. Nunca conocí ni siquiera a un fariano y celebré mucho que pasaran a la política. Me leí ese documento de su institución como partido político y dije que comparto los principios de ese documento". Y le dijo al exjefe de Estado: "Yo no tengo enemigos y puedo escuchar todo lo que diga".



Pero ¿quién es la comisionada Lucía González?



Se trata de una de las caras más visibles de la Comisión de la Verdad. En los últimos meses ha participado de forma presencial en encuentros históricos de la entidad, como el reconocimiento de excombatientes con víctimas de secuestro —en el que estuvo Ingrid Betancourt—, y el aporte de verdad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el exjefe guerrillero Rodrigo Londoño.

Mucho antes de llegar a la comisión, González era una reconocida abanderada de los derechos humanos y de las víctimas en el país.



Esta arquitecta se ha desempeñado como directora del Museo Casa de La Memoria de Medellín; consejera para la Vida, la Reconciliación y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín; directora del Proyecto Equidad en el Centro de Fe y Cultura-Medellín, y directora regional de la Unidad Nacional de Víctimas en Antioquia.



También trabajó con la oficina del Alto Comisionado construyendo fortalezas para la paz en los territorios y en pedagogía del acuerdo de paz, y en la Secretaría del Consejo Nacional de Paz, entre otros.

Las críticas desde el uribismo

Horas después del encuentro del expresidente y su familia con la Comisión de la Verdad, varias figuras cercanas a Uribe hicieron duras críticas a la comisionada González.



"La 'guerra de las narrativas' quedó expuesta en la entrevista del cura De Roux y la comisionada Lucía González —que ya salió a victimizarse— al presidente Uribe. Los profetas de la comisión de la verdad se creen con superioridad moral", escribió la senadora María Fernanda Cabal en su cuenta de Twitter.



El dirigente del gremio de los ganaderos José Félix Lafaurie, esposo de Cabal, se refirió al trino de la comisionada que le valió críticas durante la cita. "La integrante de la Comisión de la Verdad, Lucía González, muy feliz hace cuatro años con las Farc porque pasaron del monte a la política sin haber pagado un solo día de cárcel", escribió Lafaurie.

La comisionada recibió respaldo

Desde la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz, en su capítulo de Antioquia, le dieron un espaldarazo a la comisionada González.



"Nuestro respaldo total, porque conocemos a Lucía González (...) Lo que ha hecho en Antioquia por la cultura, el respeto a la vida y el acompañamiento a las organizaciones y a las víctimas del conflicto armado", expresó la organización en su cuenta de Twitter.

