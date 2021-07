Unidad de Búsqueda espera recuperar 20 cuerpos en La Dorada, Caldas

Hasta el próximo 12 de julio, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) adelantará acciones en el cementerio de La Dorada, Caldas, donde estarían algunas de las por lo menos 537 víctimas de desaparición forzada que registra ese municipio.



Con base en la investigación humanitaria realizada y la información recaudada por organizaciones sociales y la UIA de la JEP, se determinó que más de veinte cuerpos no identificados, se encuentran en bolsas y cajas en el camposanto.



"Una vez los cuerpos sean recuperados y analizados preliminarmente por el equipo forense, serán entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se procurará agilizar la identificación y entrega a sus familias”, explicó la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón.



De acuerdo con datos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en el cementerio de La Dorada hay 49 sitios de interés forense en donde hay cuerpos no identificados que se encuentran en un nivel alto de riesgo. Entre ellos se incluye la celda de custodia que interviene la Unidad de Búsqueda en esta visita.



Así mismo se determinó que los cuerpos no identificados que permanecen en el cementerio de La Dorada han sido cambiados de lugar en múltiples ocasiones, así como exhumados sin orden judicial y rotulados con distintos nombres por parte de la comunidad tras la adopción de cadáveres.

Según informó la Unidad de Búsqueda, la información entregada por el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice) al sistema integral para la paz detalla cómo La Dorada ha sido epicentro de la acción de actores del conflicto armado interno por su importancia geoestratégica y, como consecuencia, ha tenido graves afectaciones sobre la población civil, entre las que se incluye la desaparición de personas.



