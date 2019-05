‘Hay que encontrar a más de 120.000 desaparecidos por el conflicto’

Durante la conmemoración de la semana del Detenido Desaparecido, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), institución creada tras el acuerdo de paz con las Farc para ubicar a los miles de desaparecidos en medio del conflicto, comenzó su despliegue territorial en 10 ciudades.



Luz Marina Monzón, directora de la Unidad, habló con EL TIEMPO sobre lo que harán en las regiones, cómo pueden acercarse las víctimas y los retos para localizar a los más de 120.000 desaparecidos que tienen la responsabilidad de encontrar.

¿Cómo serán las actividades por las regiones?

Son 10 lugares en el país en este primer despliegue: Barranquilla (Atlántico), Sincelejo (Sucre), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca) y Rionegro y Apartadó, en Antioquia. Esperamos que entre agosto y septiembre podamos agregar 7 lugares.



Los equipos llegaron esta semana, pero la atención al público será desde la próxima semana, mientras se instalan. Los equipos van a estar desarrollando actividades de pedagogía para el acceso al mecanismo de recolección de información de familiares y otras fuentes sobre personas que están desaparecidas y lugares donde probablemente se encuentren, para desarrollar los planes de búsqueda. También lograr relaciones interinstitucional a nivel local para determinar los actores claves para desarrollar planes de búsqueda en las zonas.





¿Por qué se eligieron estos 10 lugares para comenzar?

Por la información a la que hemos tenido acceso hasta el momento. Otro criterio es la seguridad, que nosotros no corramos peligro, pero, sobre todo, que nuestra acción no vaya a incrementar el riesgo de los que quieren participar en la búsqueda.

¿Cómo pueden acercarse las personas a la Unidad?

Las personas se pueden acercar a los puntos que están relacionados en nuestra página de internet, pero como esta entrada en territorio es una labor que se hace de la mano de la Comisión de la Verdad y la Pastoral Social, en Cali, Puerto Asís, Barranquilla y Sincelejo vamos a estar en las sedes de la Pastoral Social; en Villavicencio, Cúcuta, Barrancabermeja, Guaviare y Apartadó, estaremos donde quedan las casas de la verdad de la Comisión de la Verdad.



Las personas deben llevar lo que consideren que es importante para la búsqueda de sus seres queridos: papeles, filmaciones, fotografías... Pero no necesitan volver a hacer los trámites, papeles o denuncias que ya han hecho con otras instituciones.

¿Cuánto tiempo tomará realizar los planes de búsqueda?

Hay un Plan Nacional de Búsqueda y unos planes regionales. El plan nacional esperamos tenerlo formulado a finales del próximo semestre.



En cuanto a los planes regionales, se construyen a partir de la información que está disponible. Estamos accediendo a distintas fuentes de información: Gobierno, sociedad civil, excombatientes de las Farc (…) con todo esto identificamos lugares, contextos y núcleos de población; todo eso nos ayuda a identificar la ruta de los planes regionales. Después de tener eso listo, se concretarán acciones para ir a buscar.



¿Qué información les han entregado los excombatientes de las Farc?

Primero, investigación sobre cuatro casos, en los que recopilamos la información sobre quién era el desaparecido, dónde estaba, por qué se lo llevaron, dónde lo dejaron... para luego ir a los lugares que ellos tienen identificados donde están los cuerpos. Otro trabajo es el recibimiento de más de 100 formatos con datos de personas desaparecidas que ellos recolectaron como parte de los compromisos de La Habana.



En tercer lugar, hemos venido trabajando con ellos en comprender los desafíos para encontrar información de personas que desaparecieron mientras eran combatientes.

¿Ya saben cuántas víctimas de desaparición forzada está buscando la UBPD?

Estamos haciendo un cálculo, con base en la información disponible, de más de 120.000 personas. Hay diferentes fuentes. Este dato surge de la fuente más completa, desde el punto de vista de la Unidad que es el Centro Nacional de Memoria Histórica, que da cuenta de más de 83.000 personas desaparecidas forzadamente y más de 38.000 secuestrados. Por otro lado, el centro también da cuenta de más de 17.000 menores reclutados ilícitamente.



Y queda otra pregunta, ¿cuántos son los combatientes, tanto del Estado como de la guerrilla y los paramilitares, que están desaparecidos? esa cifra no está en ningún lado, y son otras personas que hay que buscar.



Este estimativo que tenemos puede diferir del que está en el Registro Único de Víctimas (RUV), que tiene unas 47.000 víctimas directas de desaparición, porque ese es un registro para la reparación que se somete a requisitos como el parentesco y otros, y si las personas no cumplen con esos requisitos para reparación, no son incluidas en el registro. De otro lado, el RUV durante mucho tiempo no incluyó la desaparición, entonces no necesariamente tiene recogida toda la información.

¿Cómo quedó el presupuesto de la Unidad?



Nosotros solicitamos para la vigencia fiscal 2019, 74.000 millones de pesos para funcionamiento, que cubre la planta de personal y los gastos generales, y nos fueron asignados 33.000 millones de pesos. Eso tiene impacto en la configuración y conformación de los equipos territoriales, estamos entrando con equipos de 4 personas, que natural y evidentemente son insuficientes para poder cubrir la necesidad de la búsqueda de los territorios.



Hemos tenido reuniones con Hacienda y esperamos que haya una revaluación que nos permita completar la planta de personal.

¿Lo que ha estado pasando con la JEP impacta a la Unidad?

A la Unidad la afecta en que se han parado actividades que veníamos desarrollando con excombatientes, por ejemplo, veníamos yendo a los espacios territoriales, y en este momento están suspendidas las reuniones con ellos porque no saben qué es lo que va a pasar.



Hay miles de personas que nos han dicho: ‘Ustedes son la última esperanza que tenemos’, entonces cuando salen todos estos ataques al sistema integral, hay un impacto de desconfianza, desesperanza y dolor en los familiares y comunidades.



En un proceso de transición, el Estado se fortalece con la confianza de la comunidad en sus instituciones; lo que está pasando con el ataque repetitivo al sistema integral profundiza la desconfianza en las instituciones y la dificultad de construir paz.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción JUSTICIA

En Twitter: @M_I_O_F