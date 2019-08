Narváez pide protección por 'importancia' de lo que contará a la JEP

El Tribunal Superior de Bogotá envió a la Jurisdicción Especial para la Paz la condena contra el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón.



El Tribunal tomó esta decisión porque hace una semana los abogados de Narváez le pidieron al Tribunal que trasladara el caso contra Narváez para que la JEP revise la condena que recibió el exsubdirector del DAS de 26 años de prisión por la muerte de Garzón, cometida por paramilitares hace 20 años.



En una carta enviada a la JEP en la que Narváez manifiesta su sometimiento voluntario, el exfuncionario del DAS le pidió a esa justicia que le designe un abogado del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa ya que, según él, carece de recursos económicos para pagar un defensor privado.



Narváez también le pide a la JEP que le brinde protección especial ante la gravedad de los hechos que dará a conocer en esa justicia, de ser aceptado. "Por considerar que el riesgo que me ha acompañado desde el momento en que formulé denuncias por hechos graves de trascendencia y connotación nacional sigue latente, por lo cual solicito se me otorgue protección especial ahora que manifiesto y he dado a conocer mi sometimiento voluntario ante la JEP", dijo.



También pidió esa protección porque "por la importancia de los hechos que pretendo dar a conocer, es evidente que el riesgo aumenta en mi compromiso de verdad plena".

Tal y como lo reveló EL TIEMPO, según el exjefe del DAS la muerte del periodista fue un hecho relacionado con el conflicto armado y, por lo tanto, su caso puede ser examinado en la JEP, donde aspiraría a las penas alternativas de esa jurisdicción.



Narváez también sostiene que él es un tercero dentro del conflicto armado, pues nunca perteneció a ningún grupo al margen de la ley. Por eso, afirma, está haciendo un sometimiento voluntario acogiéndose a lo que había señalado la Corte Constitucional para los terceros en el conflicto.

Según la defensa de Narváez, el proceso en su contra se inició en Justicia y Paz, cuando esa justicia recibió las declaraciones del exjefe paramilitar Jorge Iván Laverde, alias 'el Iguano', quien aseguró que Narváez era cercano a las autodefensas y se reunió con Carlos Castaño, extinto jefe de los grupos paramilitares, entre 1996 y 2001.



Personas cercanas a Narváez aseguran que al llevar su caso a la JEP no están buscando impunidad, sino "abrir nuevas líneas de investigación" y permitir que se mantengan las investigaciones por este y otros hechos.



Al someterse a la JEP, los otros procesos que se siguen contra el exsubdirector del DAS y que están en la justicia ordinaria, también pasarían a la JEP. Así, la defensa de Narváez pedirá que los procesos por la muerte del excongresista Manuel Cepeda Vargas, o por los seguimientos ilegales contra la exsenadora Piedad Córdoba y la periodista Claudia Julieta Duque, pasen también a la Jurisdicción de Paz.



Ahora le corresponderá a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP establecer si acepta el caso de Narváez o no.



