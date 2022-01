A las siete grandes investigaciones que ya tiene en curso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abiertas durante sus primeros cuatro años de funcionamiento, se sumarán, en el trimestre inicial de este 2022, otras tres, como lo reveló en entrevista con EL TIEMPO el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de ese tribunal.



Uno de los nuevos macrocasos —como se les conoce a estos procesos, que abordan fenómenos de macrocriminalidad ocurridos en medio del conflicto armado— ya había venido sonando: el llamado ‘caso sombrilla Farc’.

Se trata de una investigación que abordará los medios y métodos ilícitos de guerra usados en la extinta guerrilla, el control territorial y social que ejerció y los crímenes no amnistiables que cometieron sus estructuras urbanas.



Sin embargo, poco se sabía sobre los otros dos nuevos casos. Uno les pondrá la lupa, desde el enfoque diferencial, a los daños que han sufrido los pueblos indígenas y afrocolombianos durante la guerra. El otro le seguirá la pista al paramilitarismo y la participación de terceros y agentes del Estado durante el conflicto.



Entre las novedades que tendrán estos macrocasos está el abordaje de crímenes que, desde hace años, las víctimas le han pedido a la JEP investigar, como la violencia sexual, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y las masacres.



Si bien estas conductas no tendrán un proceso en particular, se espera que la jurisdicción esclarezca cómo se cometieron y que identifique y llame a responder a los máximos responsables.

Así queda el tablero en el tribunal

En la JEP, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales han protestado pidiendo verdad y justicia. Foto: César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO

Luego de que se formalice la apertura de los nuevos grandes procesos, los magistrados de la JEP tendrán, en total, 10 macrocasos.



El primero que se abrió, el 4 de julio de 2018, fue el de ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc’, conocido como secuestro. En este ya fueron imputados los siete máximos comandantes de la exguerrilla y se espera que en los próximos meses se conozca la condena de la JEP en su contra.



Otra de las investigaciones más avanzadas es la de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, o ‘falsos positivos’, que se inició el 12 de julio de 2018 y en la que se determinó que se habrían cometido por lo menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros del Ejército.



En este proceso, la JEP imputó en 2021 a 25 militares y un civil. De esos, 21 militares ya aceptaron responsabilidad y dos coroneles rechazaron los cargos, por lo que sus expedientes fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que evalúa si se inicia un juicio.



Además, existen otros tres proceso enfocados en las situaciones territoriales en regiones: el caso 02 prioriza tres municipios de Nariño; el caso 04, el Urabá; y el caso 05, la zona del norte del Cauca y el sur del Valle.



De otro lado, el caso 06 estudia la victimización de miembros de la Unión Patriótica, y arrancó el 26 de febrero de 2019. Y el 1.º de marzo de ese año, la JEP abrió el caso 07, sobre reclutamiento y utilización de menores en el conflicto armado, que ya estableció un universo provisional de 18.677 víctimas.



Se espera que para finales de este año, los primeros siete macrocasos cuenten con condenas –en los dos primeros casos– y autos de determinación de hechos y conductas (imputaciones) contra los responsables, en los demás.

