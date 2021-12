En julio de este año, el general en retiro Paulino Coronado Gámez se convirtió en el más alto oficial del Ejército en ser imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, conocidos como 'falsos positivos'.



Este viernes, el tribunal dio a conocer que Coronado, junto con otros 20 militares y un civil, aceptaron las conductas endilgadas, lo que supone un paso clave en el juzgamiento de estos crímenes de guerra y lesa humanidad y, sobre todo, en el proceso de reconciliación con las víctimas.



(Lea además: 'Falsos positivos': general del Ejército y 20 militares aceptaron crímenes)



Luego de que la JEP dio a conocer el reconocimiento, el general (r) se pronunció.

“El reconocer mis falencias me permite hacer un llamado a los líderes de nuestro país, a todos, sin distingos de color político, de estrato social, de jerarquía o religión, para que asumamos los errores que hemos cometido por omisión de nuestra condición de garantes, por darle la espalda a la realidad, pensando que, si no lo vimos o no dimos la orden, no es de nuestra incumbencia”, expresó Coronado en un comunicado.

Facebook Twitter Linkedin

La magistratura de la JEP dio a conocer el 10 de diciembre de 2021 el reconocimiento de 22 de los 26 imputados por 'falsos positivos'. Foto: JEP

Incluso, en su escrito de reconocimiento ante la JEP, el alto oficial señaló: “Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador”.



(En contexto: ¿Quién es el general llamado a responder por 'falsos positivos'?)



Coronado, quien comandó la Brigada 30 del Ejército, que opera en Norte de Santander, fue llamado a responder por la muerte de 55 personas, al considerar que su responsabilidad se fundamenta en el "incumplimiento de sus deberes de garante", por lo cual se considera "responsable como autor a título de comisión por omisión".



De hecho, en su carta se refirió a esa calificación jurídica: “Como lo he expresado ante los honorables magistrados, quienes lo contrastaron, nunca ordené, planeé o instigué la muerte de ninguna de las víctimas causadas por los miembros del Ejército; pero, como una obligación con mi familia, las víctimas y el país, he decidido aceptar la responsabilidad a título de omisión en tales hechos".

(Lea también: Mejía, el primer militar que enfrentaría juicio en JEP por falsos positivos)



Además, puso de relieve una reflexión sobre la responsabilidad de quienes tenían el mando en la institución castrense.

Si mi salida sirvió para que se parara esta nefasta práctica que enlutó a comunidades y desdibujó a mi amada institución, bienvenido mi llamamiento a calificar servicio y mis señalamientos FACEBOOK

TWITTER

“Hoy entiendo que gran parte de la tragedia que vive nuestro país, y que continúa desangrándonos y desmoronando nuestra integridad como Nación, no es culpa únicamente de los que en forma directa destruyen la vida y los sueños, motivados por la codicia y el odio, tampoco de quienes dan las órdenes sin ensuciarse las manos; sino, también, de todos los que hemos tenido el mando y el poder para ir más allá de las obligaciones escritas, como funciones y protocolos, y no lo hicimos, o lo realizamos tardíamente”, se lee en el comunicado del general.



Coronado, además, llamó a los líderes del país a evitar las excusas: "Durante años he visto a nuestros líderes haciendo afirmaciones tales como: 'no lo sabía', 'no lo vi', 'no era mi responsabilidad', 'fue a mis espaldas', 'tenía un velo en los ojos', 'me arropaba con la tricolor', 'me unía al espíritu de cuerpo institucional'. Estas disculpas son funestas, deslucen y opacan la verdad", señaló el alto oficial en retiro.

(Lea además: Coronel que se fue del país en 2019 enfrentaría juicio por falsos positivos)



Y concluyó: "Si mi salida (del Ejército) sirvió para que se parara esta nefasta y abominable práctica que enlutó a comunidades y desdibujó a mi amada institución, el Ejército Nacional, bienvenido mi llamamiento a calificar servicio y mis señalamientos".



justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia

-Abecé del fallo que protegió a las mujeres trans en materia pensional



-Audiencia de preclusión del caso contra Álvaro Uribe seguirá en 2022



-Debate sobre la despenalización del aborto en Colombia seguirá en 2022