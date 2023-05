La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó con la Audiencia Única de Aporte a la Verdad del sargento mayor (r) Gustavo Arévalo Moreno, el sargento viceprimero (r) Bernardo Alfonso Garzón Garzón, y el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez por los hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.



De esta audiencia dependerá que se acepte el sometimiento de los tres exintegrantes de la Fuerza Pública a la JEP, y en la primera sesión se abordó la situación de Garzón Garzón, quien aseguró no conocer "absolutamente nada" en relación a los desaparecidos.



Sargento viceprimero (r) Bernardo Alfonso Garzón Garzón en audiencia de aporte único a la verdad de la JEP. Foto: Captura de pantalla

Durante la diligencia, realizada el miércoles 23 de mayo, el suboficial, contra el cual la Fiscalía adelanta una investigación por tortura agravada ante la Corte Suprema de Justicia, manifestó que entre el 1°. y el 30 de noviembre de 1985 se encontraba de vacaciones en la ciudad de Cali por lo que, según él, "no puedo aportar nada porque no estaba. Me encontraba en vacaciones (...). No tuve oportunidad de conocer absolutamente nada. Cuando me presenté ya habían sido muchos días de lo del Palacio de Justicia", dijo.



En consecuencia, Garzón Garzón expresó que su declaración ante el Ministerio Público sobre sus posibles responsabilidades de los actos de violación de derechos humanos en la operación de retoma del Palacio de Justicia se tratan de un falso testimonio que dio con el fin de proteger su vida.



"Las declaraciones que di ante la Procuraduría las di buscando salvaguardar mi vida. Me vi en la obligación de mentir”, afirmó.

No tuve oportunidad de conocer absolutamente nada. Cuando me presenté ya habían sido muchos días de lo del Palacio de Justicia: sargento viceprimero (r) Bernardo Alfonso Garzón Garzón FACEBOOK

Es de recordar que en su momento, Bernardo Alfonso Garzón Garzón fue considerado por la Fiscalía como el ‘eslabón perdido’ en la investigación por los desaparecidos en la retoma militar del Palacio de Justicia.



La audiencia de la JEP estuvo moderada por la magistrada de la Sala de definición de situaciones jurídicas Claudia Rocío Saldaña Montoya, quien le manifestó al exmilitar que la diligencia "no es un espacio para no dar respuestas concretas”.



Ante ese llamado de atención, el exmilitar respondió: “Eso es totalmente imposible porque yo estuve con unas personas desde el 1.° de noviembre, hasta el día 30, solicito que los interroguen. No hay ninguna persona que pueda decir que yo estuve, que yo vi. El don de la ubicuidad no existe”.



En otro momento, al sargento retirado, quien fue parte del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y estuvo infiltrado en el M-19 en el año de los hechos, se le preguntó si la inteligencia militar sabía desde agosto de 1985 sobre la planificación de la toma del Palacio de Justicia, a lo que Garzón respondió que no tenia conocimiento.



Además, negó estar al tanto de un "pacto de silencio" acordado entre la Fuerza Pública para no esclarecer las acciones cometidas.

A la audiencia en la JEP en la que habló el sargento viceprimero (r) Bernardo Alfonso Garzón Garzón asistieron familiares de personas desaparecidas en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Foto: Captura de pantalla

Ante las declaraciones, las víctimas presentes pidieron la expulsión de Garzón de la JEP y calificaron su discurso como revictimizante.



Para la segunda sesión de la audiencia única de verdad, programada para este jueves, está citado el sargento mayor (r) Gustavo Arévalo, quien se ausentó el miércoles por cuestiones de salud. Por su parte, el mayor (r) Óscar Vásquez, quien también está convocado para dar su declaración, rechazó la posibilidad de estar presente.



Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN JUSTICIA

