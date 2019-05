Sigue el tire y afloje entre Iván Márquez y Timochenko

Las inocultables diferencias entre antiguos excomandantes de las Farc frente a la decisión de mantenerse en la paz, pese a las dificultades que tenido la implementación de los acuerdos, tuvo este lunes un nuevo capítulo con duros pronunciamientos de varios exjefes guerrilleros encabezados por Iván Márquez y del jefe del hoy partido político, Rodrigo Londoño, Timochenko, y quienes lo siguen.

En una carta abierta, los exjefes guerrilleros Iván Márquez, Walter Mendoza, Edinson Romaña, Aldinever Morantes y Óscar Montero (el ‘Paisa’), entre otros, se refirieron al estancamiento de la paz y lo atribuyeron a “engaños y perfidias del Estado”. Estos exjefes no han comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz para responder en el proceso por secuestro que tienen abierto; incluso, el ‘Paisa’ está en curso de la expulsión.



En la carta criticaron la posición asumida por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez y señalaron que él “declaró su guerra jurídica cuando la guerra con las armas había terminado tras la firma del acuerdo de paz. Eso es perfidia y es maldad”, anotaron.



Igualmente pidieron que Estados Unidos no intervenga en asuntos internos del país y dijeron que el embajador en Bogotá, Kevin Whitaker, “desbordó todos los límites, arrojando al olvido la compostura diplomática”.



Otro blanco de la carta fue el expresidente Álvaro Uribe: “El 'New York Times' ha advertido en sus editoriales el increíble y furtivo retorno de los ‘falsos positivos’ a través de instrucciones operativas a unidades militares y ha señalado al expresidente Álvaro Uribe como el principal obstáculo para la paz. Debiera este hombre reflexionar con la mano en el corazón. Es que ser enemigo de la paz es lo más absurdo y aberrante que pueda existir en una mente humana”, dijeron Márquez y los firmantes de la carta escrita a raíz de los 55 años del nacimiento de las Farc como guerrilla.



Al tiempo que se conocía la carta, comparecían a la JEP otros exjefes guerrilleros encabezados por Timochenko y Rodrigo Granda, dentro del proceso por secuestro. En referencia a la situación de Márquez, el ‘Paisa’ y otros exmiembros de las Farc cuyo paradero se desconoce desde mediados del año pasado, Timochenko dijo: “El que se quedó se quedó, los que vamos para adelante vamos convencidos de que nos están acompañando las grandes mayorías, y que esto es lo que requiere Colombia”.



El jefe del partido Farc agregó que en la paz está la “gran mayoría de los excomandantes y de los militantes”. Y dijo que fue respaldado tras la carta que hizo pública la semana pasada en la que marcó distancia con Márquez, porque se fue sin explicaciones y dejó abandonadas las tareas que el partido de la exguerrilla le había confiado. “El 99 por ciento del partido Farc está de acuerdo con esa posición”, recalcó.

‘Romaña’, con líos en la JEP

Precisamente este lunes debía comparecer ante la JEP Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’, quien nunca se ha presentado a las diligencias de la JEP. Él podría terminar corriendo la misma suerte del ‘Paisa’, quien tiene orden de captura por incumplir los compromisos con esta justicia para la paz.



Este martes, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP evaluará las medidas que tomará frente a ‘Romaña’ y otros exmiembros de las Farc que no han comparecido. Dijo que examinará cada caso de manera individual y los riesgos de seguridad denunciados por ellos.

REDACCIÓN PAZ