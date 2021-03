De qué hablarán Mancuso y Timochenko mañana ante Comisión de la Verdad

De perseguirse a muerte a sentarse en la misma mesa para contar verdades y reconocer responsabilidades. De esa magnitud es el encuentro que se llevará a cabo este jueves 18 de marzo en la Comisión de la Verdad, y que fue propuesto por dos de los máximos dirigentes de organizaciones armadas rivales.



(Lea además: Timochenko y Mancuso se unen para pedir verdad del conflicto)

Por un lado estará Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, y, por el otro, Rodrigo Londoño (conocido como 'Timochenko'), cabeza de la extinta guerrilla de las Farc, hoy convertida en partido político.



La reunión, solicitada desde hace algunas semanas al director de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, se dará inicio a las 8:30 a. m., y será transmitida por los canales digitales de este mecanismo, creado tras el acuerdo de paz con las Farc.



En este espacio, durante media hora, se presentará la hoja de ruta del proceso de escucha. Es el primer paso para conocer cuándo comenzarán los espacios de dialogo y reconocimiento de verdad y responsabilidad.



(Lea además: Hasta Mancuso criticó que la justicia haya sido lenta para imputarlo)



El exparamilitar Salvatore Mancuso, quien sigue recluido en una cárcel de Estados Unidos, a la espera de ser extraditado o deportado, participará de manera virtual desde su prisión en el estado de Georgia.



Se espera que los dos excomandantes, y antiguos rivales, expongan las razones por las que solicitaron dar sus versiones conjuntamente ante la Comisión de la verdad, además de los temas que tratarán y los objetivos de su contribución a la verdad.

(Lea también: La verdad que ofrece exdirector de La Modelo sobre masacres en prisión)

Este jueves 18 de marzo, a las 8:30 a.m., la @ComisionVerdadC presentará la hoja de ruta de este proceso de escucha y esclarecimiento de la verdad.https://t.co/nddwV9xTeY — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) March 16, 2021

Según se ha conocido, en esta primera diligencia no estarán presentes las víctimas, pero se conocerá la forma en la que participarán en las próximas reuniones.



De hecho, en la carta que Mancuso le envió a la Comisión solicitando el encuentro, manifestó que era innegociable "que la verdad sea reconstruida y contada de forma completa entre todos los actores del conflicto".



Y mencionó su intención de que en estos eventos participen exmiembros de la guerrilla, de las Auc, terceros civiles, miembros activos y no activos de la Fuerza Pública, agentes del Estado, políticos, entre otros. También aseguró que debían estar presentes las víctimas y los medios de comunicación, además del acompañamiento de organizaciones internacionales.



(Siga leyendo: El relato de la crueldad con la que las Farc sometieron a secuestrados)



Por su parte, Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, aseguró en su carta a la Comisión que la "común intención" suya y de Mancuso "es la de emplear tal escenario para dar a conocer la mayor cantidad posible de verdades sobre el conflicto, verdades contrastables, algunas ya conocidas y otras no tanto. Aspiramos a hacerlo sin tapujo alguno. Colombia merece saber de los autores y alcances de numerosas atrocidades cometidas en su geografía. El silencio es complicidad y mueve a la ignorancia que impide trazar caminos de mejor futuro".



JUSTICIA