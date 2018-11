Clara Rojas entrega su testimonio en la JEP

En octubre del 2008, tras seis años de cautiverio, Clara Rojas volvió a la libertad después de que sus captores, las extintas Farc, la entregaron a una comisión humanitaria en la selva del Guaviare. La exguerrilla la dejó en libertad junto con Consuelo González de Perdomo, también exdirigente política.

Este jueves, más de 10 años después del día en que recuperó la libertad, Rojas asiste a la Jurisdicción Especial para la Paz(JEP) para narrar los hechos que vivió en el tiempo que estuvo secuestrada por la desmovilizada guerrilla.

Buenos días, en la mañana estaré en la @JEP_Colombia. Le pido a Dios que nos siga iluminando y dando la fortaleza para acertar. A todos amigos y compatriotas agradecerles siempre su cariño, su apoyo y su infinita comprensión. — Clara Rojas (@CLARAROJASG) 8 de noviembre de 2018

Desde su secuestro en el 2002, hecho que se dio junto con la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, y tras su liberación, Rojas ha sido uno de los símbolos de esa dolorosa práctica ilegal cometida por el extinto grupo guerrillero.



Su testimonio se da en medio del proceso que la JEP sigue contra exintegrantes de las Farc por los secuestros cometidos en el marco del conflicto armado.



En su declaración, Rojas dijo que le ha costado mucho llegar hasta ese estrado de la JEP para dar su testimonio porque pensaba que podía significar una revictimización y un regreso sobre todo el proceso que ha tenido en la última década para recuperarse del flagelo del secuestro.



Dijo que quiere dejar en el pasado esos momentos de dolor. "Atrás quedaron las cadenas físicas y los grilletes de una selva inhóspita de la que sólo pude salir con ayuda. Atrás quedó ese pasado oscuro", afirmó.

El secuestro

Rojas contó ante la JEP que en septiembre del 2001 venía trabajando para la campaña de la entonces candidata Ingrid Betancourt, quien era su amiga, y tenía que preparar su agenda.



"Cuando tuvimos noticia del rompimiento de los diálogos, recibimos auxilio del entonces alcalde de San Vicente del Caguán para que la candidata hiciera presencia para proteger a la población civil", contó.



Dijo que un día antes de asistir, le advirtió a Betancourt el riesgo que corrían si visitaban la zona. "Me respondió que si me daba miedo, me podía quedar, pero que ella iría en todo caso. Siendo amigas, y como ella era mi jefe, tuve en mente que el fin de semana anterior ella había viajado al mismo sitio en el marco de una reunión con las Farc, y había vuelto. Accedí acompañarla al día siguiente", aseguró.



Rojas dijo que recordó otras veces en las que habían ido y no les había pasado nada lo que "ingenuamente", dijo, le dio un poco de seguridad.



Contó que su avión primero hizo escala en Neiva, y a las 9 de la mañana llegaron a Florencia, en donde el jefe de seguridad de la candidata les explicó que viajarían en helicópteros del Ejército en los que sólo podrían ir unas cinco personas.



