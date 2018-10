Hoy vence el plazo para que Romaña y el Paisa digan si siguen en JEP

Este martes 23 de octubre a las 5 p. m. se vence el plazo de 10 días que le había dado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los 31 exguerrilleros llamados en esa jurisdicción por el caso 001, sobre secuestros, para que presentaran un informe detallando sus actividades de reincorporación y reafirmando su compromiso con la paz.



Hasta este lunes, alrededor de 12 exjefes de las Farc habían pedido prórroga, argumentando que tienen dificultades con su defensa, pues dicen que el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (Saad), contemplado en el acuerdo de paz, no está funcionando plenamente.

La solicitud de entregar estos informes había sido hecha por la JEP desde el 10 septiembre pero en ese momento 27 de los exguerrilleros presentaron recursos alegando que se vulneraban sus derechos al debido proceso y la presunción de inocencia. No obstante, el pasado 5 de octubre la jurisdicción dejó en firme la solicitud de estos informes y comenzó a correr el plazo que termina este martes.



Al primer llamado no contestaron de ninguna forma cuatro exguerrilleros: el congresista Luis Alberto Albán Urbano (alias Marcos Calarcá), Orlay Jurado Palomino ('Hermes Aguilera'), y los exjefes guerrilleros Henry Castellanos Garzón ('Romaña') y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga ('el Paisa').



Calarcá explicó en su momento que cuando el abogado que le asignó la JEP se presentó a responder lo habían excluido como su defensor, pero ratificó su compromiso con la paz.



Sin embargo, 'Romaña' no aparece desde que salió de sus zona de reincorporación, como lo reportó el 6 de septiembre la Misión de Verificación del Proceso de Paz de la ONU.



Por su parte, aunque 'el Paisa' reapareció con una carta del pasado 22 de septiembre firmada por él e Iván Márquez, lo cierto es que no respondió al primer llamado que le había hecho la JEP.

En caso de que los exguerrilleros no presenten los informes que solicitó esa jurisdicción, la Sala de Reconocimiento deberá decidir si abre un incidente de incumplimiento, en este, se determinaría por qué el compareciente incumplió una parte del régimen de condicionalidad, que entre otros, le exige al compareciente presentar informes sobre su contribución a la verdad. En ese momento, el compareciente también podrá presentar sus alegatos.



De acuerdo al nivel de incumplimiento, la JEP establece las sanciones, que van desde revocar la suspensión de una orden de captura hasta la máxima, que es la exclusión del sistema, con lo que pasarían a la justicia ordinaria.



En ese último caso, si son hallados culpables ya no tendrían restricción de libertad de máximo 20 años sino una pena de entre 28 y 40 años de cárcel, que es la que se impone en Colombia por secuestro, primer delito por el que fueron llamados en la JEP.

Los 31 dirigentes de la Farc que deben enviar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad son:



1. Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko

2. Pastor Lisandro Alape Lascarro

3. Pablo Catatumbo Torres Victoria

4. Julián Gallo Cubillos

5. Luis Alberto Albán Urbano

6. Luciano Marín, alias Iván Márquez

7. Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich

8. Rodrigo Granda Escobar

9. Orlay Jurado Palomino

10. Abelardo Caicedo Colorado

11. Jesús Mario Arenas Rojas

12. Jaime Alberto Parra Rodríguez

13. Milton de Jesús Toncel Redondo

14. Rodolfo Restrepo Ruiz

15. Juan Emilio Cabrera Díaz

16. Henry Castellanos Garzón, alias Romaña

17. Edgar López Gómez

18. Juan Carlos Ramírez

19. Jaime Bustos Aldana

20. Jairo González Mora

21. Jesús Emilio Carvajalino Carvajalino

22. José Benito Cabrera

23. Guillermo Enrique Torres Cuelter (o Cuéllar)

24. José Aldinever Sierra Sabogal

25. Erasmo Traslaviña Benavides

26. Floresmiro Burbano

27. Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa

28. Luis Óscar Úsuga Restrepo

29. Martín Cruz Vega

30. José Vicente Lesmes

31. Luis Ernesto Medina Ávila

