La audiencia de reconocimiento de los exjefes de la desaparecida guerrilla de las Farc por secuestro ha abierto espacios para que las víctimas confronten a los máximos responsables de los crímenes, y otros en los que ellos han aceptado la magnitud del daño causado y han pedido perdón por el horror que ocasionaron.



En una de esas intervenciones, el último máximo jefe del secretariado de las Farc, Rodrigo Londoño, les envió un mensaje a los guerrilleros que se apartaron del proceso de paz y continuaron delinquiendo en disidencias y otros grupos.

El llamado de Londoño -conocido antes como 'Timochenko'- se dio luego de que otro de los exjefes de las Farc, Milton de Jesús Toncel ('Joaquín Gómez'), invitó a los mandos medios del extinto grupo rebelde a aportar información para esclarecer las verdades del conflicto y el paradero de los desaparecidos.



Los exjefes guerrilleros señalaron que sienten vergüenza por los secuestros y pidieron perdón. Foto: JEP

"No hay estudiantes malos, sino profesores malos. Y aquí no hay guerrilleros malos, sino malos comandantes. Nosotros fallamos en eso, y me acojo al mensaje que le envía Joaquín a la guerrillerada", dijo Londoño.



Y continúo: "Quiero agregar un mensaje más. Yo sé que en algún lado nos pueden estar escuchando los que se abrieron de este proceso. Si están escuchando estos testimonios, creo que son un estímulo para que vuelvan a retomar el camino".

Así como no hay malos estudiantes sino malos profesores, tengo que decir que no hubo malos guerrilleros sino malos comandantes. Fuimos nosotros los que nos equivocamos.



Espero que los testimonios de las víctimas estimulen a quienes abandonaron el proceso de paz y lo retomen. pic.twitter.com/GDMDlWrDzB — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) June 22, 2022

Luego, a través de su cuenta de Twitter, Londoño acotó más su mensaje a los disidentes: "Espero que los testimonios de las víctimas estimulen a quienes abandonaron el proceso de paz y lo retomen".



Vale la pena recordar que algunos de los jefes negociadores del proceso de paz, luego de haber firmado el acuerdo, lo traicionaron y se rearmaron en agosto de 2019. Entre este grupo están 'Iván Márquez', el 'Paisa' y 'Jesús Santrich' (estos dos últimos, asesinados), quienes formaron la disidencia de la Segunda Marquetalia, que sigue en actividad.

De hecho, estos disidentes -que tuvieron un papel clave durante el conflicto- aparecen reseñados en el auto de determinación de hechos y conductas (imputación) que formuló la JEP contra los ex-Farc en enero de 2021.

En agosto de 2019 se publicó el video en que los comandantes del grupo disidente 'Segunda Marquetalia' anunciaban su regreso a las armas. Foto: Captura de video de líderes de las disidencias

En este documento, el alto tribunal menciona el rol de personajes como 'Marquez' y 'Santrich' en la política de secuestro, por la que esta semana están respondiendo los siete máximos jefes del secretariado que siguen con vida y mantuvieron su compromiso con el acuerdo de paz.

Ex-Farc han pedido perdón

El martes, primer día de la audiencia, Rodrigo Londoño pidió perdón. “Ojalá la humanidad, la sociedad y en especial las víctimas, de verdad nos puedan perdonar. Sé que las heridas va a ser imposible repararlas, pero sí podemos buscar la sanación”, dijo Londoño.



Otros ex-Farc, como Pastor Alape, aseguraron: "Nuestra organización se volvió una fábrica de odios, de dolor. Con el dolor que estábamos causando, la falta de control que teníamos sobre las unidades y cómo se desbordó el tratamiento de una organización que se planteaba la lucha por el humanismo, termina desarrollando acciones dolorosas de humillación contra ciudadanos".



