El testimonio de exguerrillera sobre el trato de Farc a secuestrados

El 26 de noviembre de 2011, el país se sacudió con la noticia del asesinato del sargento del Ejército Libio Martínez, el coronel de la Policía Edgar Yesid Duarte Valero, el mayor Elkin Hernández Rivas y el intendente jefe Álvaro Moreno.



Todos llevaban más de una década secuestrados por la guerrilla de las Farc y, tras un enfrentamiento con las Fuerzas Militares, los insurgentes decidieron asesinarlos.



EL TIEMPO conoció una audiencia reservada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que una excombatiente de las Farc que en ocasiones cuidaba a los uniformados reveló detalles sobre su cautiverio, en el marco del macrocaso 01, de ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’.



En este proceso ya se conocieron las primeras imputaciones de cargos contra siete excomandantes de las Farc, que tendrán que aceptar o negar su responsabilidad a finales de este mes.

En su testimonio, la mujer, hoy en proceso de reincorporación, menciona que existía la orden de fusilar a los secuestrados ante la presión de operaciones militares. Según dice, las mujeres no podían ejercer el rol de cuidadoras, para evitar que surgieran relaciones sentimentales.



“Nos decían que si una guerrillera se enamoraba de un secuestrado, posiblemente podía planear una deserción en conjunto”, aseguró.



También dijo que, cuando los familiares les enviaban cartas u objetos a los retenidos, estos eran sometidos a lecturas y controles, en los que se revisaba que los elementos no tuvieran objetos de rastreo.



Sobre las preguntas relacionadas con los malos tratos contra los secuestrados, la exguerrillera aseguró que estaban prohibidos en el reglamento, aunque aceptó que en ocasiones, por temas discrecionales de los comandantes, se presentaban.



La familia del soldado José Libio Martínez nunca perdió la esperanza que volviera. Foto: Leonardo Castro

Relató que el día del operativo militar estaba prestando guardia y fue capturada por los uniformados. “Me tuvieron un lapso de unos cinco minutos, mientras pasaba el fuego cruzado, y cuando bajamos los encontré a ellos (los cuatro militares) muertos”, dijo durante la audiencia.



Uno de los momentos más sentidos de la diligencia fue cuando la hija de una de las víctimas, quien tenía 2 años cuando secuestraron a su padre y 15 cuando lo asesinaron, le pidió a la mujer que le hablara sobre él.



“Me dirijo a usted con esta pregunta porque usted tuvo la oportunidad de conocerlo, de compartir con él. Infortunadamente yo no lo pude hacer y crecí sin saber lo que era de verdad tener un papá. Aún así, a través de sus pruebas de supervivencia y en sus mensajes me dio mucho amor y me crió de la mejor manera. Quiero que me cuente cómo era él, cómo era su físico, cómo hablaba. Saber cómo era su diario vivir. Saber quién era”, expresó la mujer.

La excombatiente le respondió que su padre leía mucho, jugaba ajedrez y tenía muy buen físico, pues hacía ejercicio con los otros tres uniformados junto a los que fue asesinado, pues estaban retenidos en grupo. De hecho, hasta dos años antes de su muerte estuvieron retenidos junto a Pablo Emilio Moncayo, quien fue liberado en 2010.



“Hacían ejercicio a diario, una hora aproximadamente. Organizaban barras, amarrando un palo de un lado a otro, hacían flexiones de pecho, sentadillas. Tuvieron mascotas: una pava, dos gallinas, les ponían nombre y las llamaban para darles los alimentos, porque les guardaban un poquito de comida”, contó.



La excombatiente, que cayó presa después del operativo militar en el que los guerrilleros mataron a los cuatro oficiales y salió de la cárcel en el marco del acuerdo de paz, también resaltó en su diligencia la importancia de los programas radiales en los que los familiares les enviaban mensajes a los secuestrados: “Cuando alguno no había prendido el radio, le pegaba el grito al otro para que escuchara, para poder oír a sus familias”.



