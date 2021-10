El mensaje de perdón de ex-Farc imputados por secuestro a las víctimas

"No solo fue el secuestro lo que causó dolor en quienes perdieron su libertad. Los tratos a los que fueron sometidos en muchas ocasiones, el impacto económico en sus vidas y las de sus familias, la incertidumbre y la pérdida de seres queridos sin poder decir adiós, entre otros, empeoró la experiencia del secuestro. No hay justificación alguna para haber causado directa o indirectamente este sufrimiento".



Este es uno de los mensajes que contiene un pronunciamiento firmado por los siete exjefes de las Farc imputados por secuestro, en el que expresaron su deseo de contribuir con la verdad y la reparación de las víctimas de esta práctica.

El documento se conoció este 13 de octubre, en el marco de una serie de audiencias que la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta desde el 27 de septiembre para recoger las observaciones de las víctimas sobre el caso 01, que investiga la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por la extinta guerrilla.



Por años, Colombia se movilizó para exigir que se detuvieran los secuestros. Foto: Archivo EL TIEMPO

A las jornada fueron convocadas 2.644 víctimas, que han relatado en las diligencias sus casos de secuestro, la vida en cautiverio y la incertidumbre que por años han padecido quienes tienen familiares que fueron secuestrados y están desaparecidos.



"Interesados por oír lo que las víctimas tienen por decir después de 3 años de iniciarse el caso, solicitamos a la Sala nos permitiera ver de manera virtual dichas diligencias, a lo cual el despacho accedió", indicaron los ex-Farc imputados.



"Hemos estado prestando cuidadosa atención a lo que de viva voz cuentan las víctimas sobre esto, en el marco de lo que fue una política que hemos reconocido en diferentes ocasiones, y reiteramos, nunca debió ocurrir, razón por la cual hemos pedido y seguiremos pidiendo perdón a las víctimas y a sus familias", agregaron.



La imputación de la JEP contra los ex-Farc, conocida en enero de este año, fue considerada un hito en el sistema transicional, y se espera que dé como fruto las primeras condenas del tribunal contra responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Entre los imputados se encuentra el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, así como los hoy congresistas Pablo Catatumbo y Julián Gallo. También aparecen Pastor Alape, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra.



Todos ellos suscribieron el documento conocido este miércoles, en el que, entre otras cosas, reconocen las demandas de las víctimas a la justicia.



"Son sus justos reclamos los que han guiado nuestro actuar en la jurisdicción, pues poco a poco hemos entendido que no basta con reconocer la política de privaciones a la libertad, ni tampoco es suficiente decir: 'sí, esto ocurrió'. Las víctimas con su generosidad al confiar en este proceso, reclaman una verdad que tenga un sentido reparador", se lee en el documento.

Lo que han dicho las víctimas en las audiencias

Juan de Jesús Montañez fue la primera víctima que relató su historia en la primera audiencia de observaciones: “Que ellos vengan a decir que los tratos eran buenos, eso sí es una mentira muy grande", le dijo a la JEP.



“Si no hay verdad, si no apuntamos a escudriñar la verdad y que se sinceren no tenemos nada qué hacer", afirmó por su parte Marco Alirio Cortés.



Olga Esperanza Rojas, esposa de José Vicente Roa Rincón, militar secuestrado y desaparecido el 2 de noviembre de 1992 en un retén guerrillero en la vía Carepa – Mutatá, le dijo a la magistratura: “Las Farc nos quitaron toda la libertad de nuestra vida, ya vamos para más de 30 años de búsqueda".

“Iniciamos buscando unos padres: una mamá y un papá de 68 años. Transcurrieron los días, de eso llevamos 21 años y 6 meses en espera de encontrar un par de esqueletos", dijo Héctor Angulo.



Algunas de las víctimas retrataron ante la Jurisdicción cómo es su vida ahora, después de buscar por años a sus seres queridos.



“Yo a veces fantaseo con recibir una llamada de él y escucharlo cuando veo que es un número desconocido, o al menos pienso en recibir una noticia sobre él", dijo Diana Sofía Martínez hija de Edwin Raúl Martínez, técnico electricista secuestrado y desaparecido desde 2002 en el departamento de Huila.

Varias de las víctimas preguntaron por qué sus queridos fueron secuestrados por más de 10 años, como Susy Abitbol, esposa del oficial de la Policía Édgar Yesid Duarte, secuestrado el 14 de octubre de 1998. “Ellos (las Farc) hablan de una retención imprevista, sin planeación. Entonces, ¿por qué los dejan 13 años secuestrados?".



“Que se comprometan ustedes, señores del Secretariado de las Farc, que sea un hecho que no van a volver a retomar las armas. Que no van a dirigir más grupos al margen de la ley”, dijo una víctima durante la diligencia del pasado 8 de octubre.



Estas audiencias han llegado a ciudades como Neiva y Cali, y en los próximos días la magistratura estará en Villavicencio, Medellín y Valledupar escuchando a las víctimas.



