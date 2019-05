La carta de Santrich en la que se queja de dilación de su libertad

Este viernes se conoció una carta del exjefe guerrillero Jesús Santrich en la que se queja que a pesar de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió libertad hace dos días, aún no sale de la cárcel La Picota.

COMUNICADO JESÚS SANTRICH | Denuncia dilaciones para permitir su libertad y allanamientos a su celda. pic.twitter.com/uJoBoImdRX — #SantrichLibre (@SantrichLibre) 17 mai 2019

En la denuncia de las dilaciones para recuperar su libertad, dice que la dirección de la cárcel La Picota, en la que está recluido, no ha atendido a sus abogados. Ellos interpusieron una acción constitucional de hábeas corpus porque a pesar de existir una decisión de la justicia, el Inpec no libera al exjefe guerrillero, requerido por Estados Unidos con cargos de narcotráfico.



“Sigo en celda de aislamiento y he permitido los exámenes médicos que me solicitaron. Me han allanado la celda dos veces”, dice en carta escrita a mano suscrita con fecha de este viernes, 17 de mayo.



Esa carta se conoce en medio del caos que se vive en las afueras del centro carcelario, por manifestantes que piden la lberación de Santrich, y las versiones de uno de sus abogados, Gustavo Gallardo, de que estaría herido en su celda.



Gallardo señaló que esa la conoció a través de otros prisioneros de La Picota. Otro de sus abogados, Eduardo Matyas, le dijo a este diario que aun no tienen confirmación de que Santrich esté herido.



REDACCIÓN PAZ@PazyJusticiaET​