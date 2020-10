Santrich reaparece y habla del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado

En un comunicado atribuido a Jesús Santrich, encabezado con los logos de 'Partido Comunista Clandestino de Colombia' y 'Farc-EP', el exguerrillero de la otrora guerrilla de las Farc -que ahora hace parte del grupo disidente de esa estructura que se apartó de sus compromisos del acuerdo de paz y volvió a rearmarse-, habló sobre el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.



Hace casi un mes, los integrantes de Farc que se mantienen en la legalidad reconocieron la participación de la exguerrilla en ese asesinato y en otros homicidios cometidos entre 1987 y 2002.

Según Santrich, quien junto a Iván Márquez y otros exjefes de las antigua Farc decidieron conformar el grupo disidente 'Segunda Marquetalia', "no es cierto que el ajusticiamiento de Álvaro Gómez Hurtado fuera ordenado por el Mono Jojoy".



También dice que tampoco es cierto que 'el Mono Jojoy' le avisó al antiguo Secretariado de las Farc sobre ese homicidio "una vez el asesinato fue cometido", ni que "a los pocos días Manuel Marulanda (máximo exjefe de las Farc) orientó a todos que nos quedáramos en silencio".



Según Santrich se debe dejar esa "torpe táctica de echarle la culpa a los muertos, de lo que ocurrió en una guerra de más de medio siglo. Que no sea 'Timochenko' más canalla y cobarde de lo que ha sido".



Jesús Santrich también afirma que el asesinato de Gómez se decidió en una conferencia y "mantenerlo en secreto también fue una determinación colectiva, de dirección, por la que las Farc responden como organización que actuó contra uno de los máximos representantes del régimen de terror que aún impera en Colombia".



En el comunicado también hace duros pronunciamientos contra 'Timochenko' -hoy jefe del partido político Farc que sigue en el proceso de paz-, y asegura que no entiende cuál es su propósito de "autovictimizarse" e incriminarlo supuestamente a él, a 'Romaña', 'Márquez' y 'El Paisa' con un plan para asesinarlo.

"Reiteramos que esto jamás se ha pensado porque no es la forma en que consideramos se deben tratar nuestros desacuerdos, y porque además no vale la pena", asegura la comunicación.

En el comunicado también hablan sobre su distanciamiento con 'Timochenko' al afirmar que tanto él como el que llaman el 'Timochenkismo' son "un verdadero fiasco que avergüenza y da pesar, y que por lo tanto no nacía hacer otra valoración y ni siquiera se alimentaban sentimientos de rebatirlos o de enfrentarles en su presente de fracasos ni en su futuro, distanciados de la visión revolucionaria en la que antes coincidíamos".



Asegura que aunque en documentos oficiales del Partido de la Rosa, que es el de las Farc, y desde otros partidos y sectores políticos se considera que su decisión de retornar a las armas "es una aventura y una irresponsabilidad", según Santrich no van a "discutir eso a los tiros". Por eso, afirma, el atentado del que las autoridades hablaron contra 'Timochenko', "hasta donde se sabe fue un falso positivo, con el que no tuvimos que ver absolutamente en nada".



Y agrega: "A 'Timochenko', nadie en las Farc-EP Segunda Marquetalia, ha querido, ni quiere matarle".



