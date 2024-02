General (r) procesado por ‘falsos positivos’ pagará pena sembrando árboles en Sumapaz

En un polígono de 15 hectáreas en el páramo de Sumapaz, en jurisdicción de Usme, arrancará en marzo el primer proyecto de sanción restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que comenzarán a pagar pena anticipada 40 exintegrantes de la Fuerza Pública que responden por casos de ‘falsos positivos’.



(Lea también: Tras 20 años, joven encontró el cuerpo de su madre desaparecida en el conflicto).

Los exuniformados trabajarán en restauración ecológica en el corredor Chingaza-Sumapaz que, además del páramo más grande del mundo, tiene una historia marcada por el conflicto colombiano.



Luchas agrarias y violencia bipartidista, masacres y combates, así como el hecho de que este corredor fue considerado por las Farc como la puerta de entrada al poder y a Bogotá combinaron la historia de la región con la historia de la guerra y llevó a que la zona y sus pobladores vivieran con un estigma que a través de trabajos restaurativos se espera ayudar a cambiar.

Facebook Twitter Linkedin

General (r) Henry William Torres Escalante. Foto: Isabel Valdés Arias. JEP

EL TIEMPO confirmó que en la primera fase de trabajo en Sumapaz estarán comparecientes enlistados como máximos responsables del caso 03 de la JEP, por ‘falsos positivos’, de los subcasos Catatumbo, La Popa y Casanare, entre ellos el general (r) Henry William Torres Escalante, comandante de la XVI Brigada del Ejército, en Casanare, entre diciembre de 2005 y junio de 2007; y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien fue comandante del Gaula Casanare entre 2006 y 2007.



Ellos, junto a una veintena de exmilitares, fueron imputados por la JEP por cerca de 300 ‘falsos positivos’ en Casanare, y en una audiencia pública de septiembre del 2023 reconocieron su responsabilidad, aunque hubo descontento de varias de las víctimas que exigieron una aceptación directa de los hechos.



Al tiempo que avanza el análisis de esas observaciones de las víctimas en el Tribunal de Paz de la JEP, que estudia tres expedientes para proferir sus primeras condenas, se tiene previsto que los comparecientes empiecen a cumplir cuanto antes sus sanciones y de forma anticipada empiecen a trabajar en ‘Siembras de Vida’, como se denominó a este proyecto, con el cual se esperan sembrar 2.800 árboles especies nativas de alta montaña por hectárea.

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia realizada en Casanare en septiembre de 2023, en la que exmilitares reconocieron su responsabilidad por 'falsos positivos'. Foto: Isabel Valdés Arias. JEP

(Le podría interesar: Las obras con las que exintegrantes de las Farc en la JEP buscan reparar a sus víctimas).



Los comparecientes saldrán desde Bogotá hacia la zona de intervención, en el suroriente de la ciudad, y allí trabajarán por día, organizados en cuadrillas de trabajo. Esos días laborados serán contabilizados en planillas que miden tiempo y actividades, y habrá un monitoreo constante de ese cumplimiento.



“Se trata de sembrar vida donde antes se sembró muerte”, explicó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, quien añadió que la justicia restaurativa muestra que otro tipo de sanciones, fuera de la cárcel, pueden tener sentido.

Facebook Twitter Linkedin

Magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP. Foto: JEP

El magistrado agregó: “¿De qué le sirve a la sociedad alguien en una cárcel cuando hay trabajos que pueden hacer para ayudar a restaurar de alguna manera los daños del conflicto?”, y añadió que la violencia imprimió daños grandes en los lazos sociales y en la naturaleza que también deben ser atendidos.



Inicialmente, están confirmados para arrancar en Sumapaz 40 comparecientes, todos de Fuerza Pública, pero de aquí a mitad de año, que durará la primera fase, podrían entrar hasta 60 procesados y la JEP tiene la meta de cerrar el año con 100 comparecientes, entre ellos podrían vincularse excombatientes de las Farc.



Los trabajos incluyen adecuación de suelos, apoyo al control de especies invasoras, siembra de especies nativas, pedagogía ambiental, mantenimiento, entre otros, y todo esto se ha hecho con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, el Jardín Botánico de Bogotá, el Acueducto de Bogotá, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.



(Lo invitamos a leer: ¿Por qué ordenó la JEP evaluar la seguridad de Amelia Pérez, candidata a Fiscal?).

Facebook Twitter Linkedin

El proyecto 'Siembras de vida' se hará en una zona del Sumapaz, en jurisdicción de Usme. Foto de una visita que hicieron varias entidades al terreno antes de la llegada de los comparecientes. Foto: Nicole Acuña.JEP

De otra parte, el presidente de la JEP indicó que aunque la justicia restaurativa no se mide en “días-cárcel”, no es por ello una sanción de menor carácter, sino que viene “de un proceso más complejo y tiene elementos adicionales restaurativos que la cárcel no tiene”.



Por ejemplo, en el marco del trabajo en Sumapaz se promoverán conversaciones con víctimas sobre las acciones de memoria en el territorio, “que no sea solo un bosque a un lado de Bogotá, sino un bosque en honor a 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, con senderos de la memoria en donde las personas puedan ir y entender qué fue lo que pasó y por qué nunca debe repetirse”.



(Podría interesarle: Así serán las misiones que llevarán a terreno la política de drogas del gobierno Petro).



‘Siembras de Vida’ es hasta ahora el proyecto más grande de sanción restaurativa que tiene en marcha la JEP, pero se sumarán pronto otros como un trabajo de educación en el riesgo de minas que involucrará a varios exjefes guerrilleros en Dabeiba, Antioquia, así como un proyecto de memoria en el territorio Awá.

Dudas de las víctimas

Facebook Twitter Linkedin

Víctimas en la audiencia de reconocimiento de exmilitares por los casos de Casanare. Foto: Isabel Valdés. JEP

Este será el punto de partida, pero como las sanciones propias que impondrá la JEP pueden ser hasta de 8 años, la restauración ambiental en Sumapaz no será lo único en lo que pasen esos años los comparecientes.



Contrario a lo sucedido en la ley de Justicia y Paz, (en la que se establecieron penas de 8 años de cárcel) en los acuerdos de La Habana no quedó contemplada la cárcel para quienes cumplan con sus compromisos y sean objeto de sanciones propias de la JEP, sino solo para quienes ante el tribunal transicional no reconozcan verdad o responsabilidad.



Solo en ‘Siembras de Vida’ ya se analiza, para una segunda fase, trabajar en los cerros orientales de Bogotá, que este año sufrieron graves incendios, pero también se irán abriendo nuevos cupos en más proyectos en otras regiones para ubicar a los comparecientes que sean condenados. Según los cálculos de la jurisdicción, en el horizonte habría al menos 550 personas que recibirán alguna sanción como máximos responsables, y entre 3.000 y 4.000 que serán sancionados como partícipes no determinantes.



(Lo invitamos a consultar: Versión del sobrino del capo Escobar puso al FBI a revisar proceso que enreda a sicario).

Facebook Twitter Linkedin

En la audiencia de Casanare, familiares de víctimas dejaron vasijas de barro simbolizando los hechos. Foto: Isabel Valdés. JEP

Precisamente, para las víctimas es indispensable que las sanciones también se cumplan en sus territorios. Wilmer Pérez, presidente de la asociación Casa-Paz, de Casanare, comentó que aunque hay distintas posiciones entre las víctimas, él en particular está de acuerdo con acciones de justicia restaurativa, “de nada nos sirve tener a alguien en la cárcel si puede estar generando impactos positivos en el territorio, beneficiando a una región y a unas comunidades”.



No obstante, recalcó la importancia de que ese impacto sea en la región donde ocurrieron los delitos, “las víctimas no verán con buenos ojos que no se realice en su región. En el páramo de Sumapaz están contribuyendo a la preservación del medioambiente, pero ¿cuál es el impacto sobre una víctima de acá? Es importante que el impacto de la sanción se sienta en la región donde generaron ese mal”, comentó el joven, quien es hijo de Beyer Pérez, asesinado en abril de 2007 en Casanare.



(Lo invitamos a consultar: Exjefe de 'los Urabeños' condenado por homicidios buscó que la JEP le diera libertad).

Las víctimas no verán con buenos ojos que no se realice en su región. En el páramo de Sumapaz están contribuyendo a la restauración, pero ¿cuál es el impacto sobre una víctima de acá?: Wilmer Pérez FACEBOOK

TWITTER

En el mismo sentido habló Yohana Torres, hija de Daniel Torres Arciniegas y hermana de Roque Julio Torres, asesinados en agosto de 2006 en Casanare, quien comentó que si bien está de acuerdo con que los comparecientes trabajen en restauración ambiental, las reparaciones también se deben realizar en el territorio que afectaron y que hay otros temas que aliviarían un poco el dolor de las víctimas, “que hicieran la labor de buscar y entregar los cuerpos de personas que siguen desaparecidas, muchos no saben en dónde están sus seres queridos. Sería uno de los mejores actos de reparación a las víctimas”.



(Más notas: Este año arranca en Venezuela la recuperación de restos de desaparecidos del conflicto).



La víctima también fue enfática en que por parte del general (r) Torres Escalante no ha tenido “ninguna verdad” y dijo que no está de acuerdo con que “una persona que no ha sido sincera con las víctimas diga que las va a restaurar con este acto. El primer paso es que él sea sincero, que asuma como autor y luego sí pase a hacer restauración”.



Y añadió que a ella particularmente le gustaría poder ver a Torres Escalante cuando esté en la actividad: “Me gustaría ver la sinceridad con la que desarrollan estos proyectos, y aunque nada va a cambiar los hechos que sucedieron, y estos proyectos no nos van a devolver a nuestros familiares, con ellos toda la sociedad puede conocer que estos hechos sucedieron y que no puede haber una repetición”.

Primera condena sería para ex-Farc por secuestros

Facebook Twitter Linkedin

Exjefes del Secretariado de las Farc en audiencia de reconocimiento de la JEP por secuestros. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Ante el Tribunal de Paz de la JEP avanzan tres resoluciones de conclusiones, que incluyen propuestas de sanción, por los secuestros de las Farc y por dos subcasos de ‘falsos positivos’ -Catatumbo y Costa Caribe-.



Según dijo a EL TIEMPO en diciembre el presidente de la JEP, Roberto Vidal, el Tribunal espera expedir su primera sentencia este semestre, y si bien los tres expedientes van avanzados, el de mayor avance es el de secuestros, en el cual responden Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, que se exponen a penas de entre 5 años y 8 años.



(En contexto lea: 'No se puede descalificar a los jueces ni atacarlos en su función’: presidente de JEP).



En la resolución de conclusiones que estudia el Tribunal de Paz se incluyeron, entre otras, las propuestas de reparación que plantearon los comparecientes, que proponen iniciativas sobre desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos, memoria y perdón, y restauración del Sumapaz.



En cualquier caso, es el Tribunal de Paz de la JEP el que determina finalmente de cuánto tiempo será la sanción y cuáles sus obligaciones restaurativas.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

En X: @MIOF_

justicia@eltiempo.com