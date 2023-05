Aunque los paramilitares ya tuvieron una oportunidad de justicia transicional con Justicia y Paz, el excomandante Salvatore Mancuso Gómez, condenado por cientos de hechos de desplazamiento, desaparición, homicidio, reclutamiento forzado, entre otros, se juega desde este miércoles su última y única carta para entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y garantizar penas más favorables por cientos de crímenes por los que aún no ha sido juzgado.



Su eventual ingreso a la JEP depende de que pueda demostrar, durante cuatro días de audiencia, cuatro situaciones muy específicas frente a su relación con la Fuerza Pública; y si logra un cupo en la JEP, hay cuatro macrocasos en los que la información que entregue sería de gran importancia. Esto es lo que está en juego.

Salvatore Mancuso antes de su extradición a EE. UU. Foto: EL TIEMPO

El pasado 13 de abril la JEP comunicó que se había fijado el 10, 11, 15 y 16 de mayo como fecha para la ‘Audiencia Pública y Única de Aporte de Verdad’ de la que depende que Mancuso eventualmente haga parte de esta justicia transicional, que es un tribunal resultado de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, por lo cual no es una justicia para exparamilitares.



De hecho, el excomandante paramilitar, quien está recluido en el Centro de Detención de Migrantes ICE-Stewart Detention Center en Georgia, Estados Unidos, ya había recibido un portazo de la JEP cuando en dos decisiones distintas la justicia especial le dijo que no podía recibirlo como un tercero civil. Pero, en 2022 la Sección de Apelación de la JEP, al confirmar que como civil no tendría ingreso, le extendió una última oportunidad para estudiar su ingreso si y solo sí podía demostrar que fue un ‘sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública’.



¿Qué es esto? La figura establecida por la JEP está abierta solo para los exparamilitares que estaban en el vértice de su organización criminal y que habrían generado, aceptado o propiciado un alineamiento concertado al servicio de la Fuerza Pública. Se trata de un aporte tan sustancial a las fuerzas estatales que, pese a que eran personas externas, materialmente estaban incorporados a sus filas y actuaban como una bisagra o punto de conexión entre los aparatos militar y paramilitar.



Eso es lo que deberá demostrar Mancuso en esta única y última oportunidad, en la que deberá convencer a la magistratura de que siendo un exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y entre 1989 y 2004, tuvo un rol de bisagra entre los paramilitares y la Fuerza Pública durante el conflicto. A partir de los aportes que haga, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas resolverá su sometimiento ante la JEP.



Pero no solo será tenida en cuenta su palabra, por varios meses la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que funciona como una Fiscalía, ha estudiado todos los contextos del caso para que los magistrados puedan hacer un contraste entre lo que diga Mancuso y lo que está demostrado que pasó en distintas épocas del conflicto.

Así será la audiencia

#SalvatoreMancuso tendrá que aportar verdad sobre las acciones de los grupos paramilitares en Colombia. Es la última oportunidad que tiene para poder ingresar a la Jurisdicción.



Desde el miércoles a las ⏰8:00 a.m., se realizará la Audiencia Única de Aporte a la Verdad pic.twitter.com/Jfb37IHJHn — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 9, 2023

La audiencia única de verdad de Mancuso es una sola, pero se divide en cuatro jornadas en las que la JEP buscará, cada día, abordar cuatro prácticas criminales: la primera, las llamadas ‘Convivir’ como fachada para el accionar paramilitar; el segundo día se abordarán las operaciones conjuntas que hicieron los ‘paras’ con la Fuerza Pública.



La tercera jornada se dedica a alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y Fuerza Pública; y el último día se preguntará por la filtración de información del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).



Estos temas se abordarán a través de un temario de 24 preguntas que se dividirán en los cuatro días de audiencia.



Además, la diligencia se hará de manera híbrida, pues los magistrados estarán de forma presencial estarán sesionando desde Montería, Córdoba, y Mancuso, quien está detenido en un centro de migrantes en EE. UU., se presentará de manera virtual. La diligencia se hará en el horario de 8 a. m. a 5 p .m. y será transmitida por todas las redes sociales de la JEP.

El 13 de mayo de 2008, antes de su extradición a Estados Unidos, miembros de la Policía custodiaban al exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso. Foto: Efe

Y si bien esta audiencia es apenas un primer paso para que la JEP decida si estudiar aceptar a Mancuso, desde ya no solo tendrá que enunciar si fue un sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública, sino contar qué pruebas tiene de ello.

El piso de verdad de la audiencia, es decir, a partir del cual se analizará si lo que está contando u ofreciendo contar Mancuso es nuevo y suficiente será lo que ya está establecido en Justicia y Paz, en el informe de la Comisión de la Verdad, y los contextos sobre el tema. Mancuso tendrá que superar todos esos umbrales para que la JEP considere siquiera admitirlo.



De otra parte, como esta audiencia es específicamente para que la JEP determine si puede estudiar el sometimiento del exjefe paramilitar bajo la figura de sujeto incorporado a la Fuerza Pública, la participación de las víctimas será solo como observadores, y no como intervinientes. Es decir, se permitirá el ingreso de varias organizaciones de víctimas de los paramilitares, pero ellas no podrán elevar preguntas.

Los 4 casos a los que podría entrar

Luego de la audiencia y con todo el material recopilado, la JEP entrará a determinar si Mancuso puede ser admitido como compareciente, solo si pasa el examen riguroso para ser considerado una bisagra entre los ‘paras’ y la Fuerza Pública.



Si resulta que así es, hay cuatro casos en los que la jurisdicción especial de paz le interesaría contar con los aportes de Mancuso.



El primero y más evidente es el 08, que investiga crímenes cometidos por policías y militares en asocio con paramilitares.



Pero además, como excomandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), que tuvieron presencia regional, a la JEP le interesa escuchar qué tiene por contar en el caso 04, que prioriza la situación territorial de la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, por crímenes presuntamente cometidos por miembros de las Farc, la Fuerza Pública, y agentes del Estado no uniformados.



Así mismo, en la investigación del caso 03, que investiga los ‘falsos positivos’, la JEP ha encontrado situaciones como víctimas que eran entregadas a la Fuerza Pública por parte de paramilitares para que fueran ejecutadas y presentadas como bajas en combate. Por eso, lo que Mancuso tenga por aclarar al respecto también será bienvenido.



Finalmente, el confeso exparamilitar podría caber en el caso 06, que investiga la victimización de la Unión Patriótica, pues en su investigación la JEP ha encontrado que en algunas ocasiones pudo haber un asocio de la Fuerza Pública y los ‘paras’ para asesinar y desaparecer, entre otros delitos, a militantes o simpatizantes del partido político.

