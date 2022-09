En una carta de dos páginas escrita desde la prisión en la que se encuentra en Georgia, Estados Unidos, el exjefe paramiiltar Salvatore Mancuso hizo algunos cuestionamientos frente a la última oportunidad que hace unos días le dio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para entrar a ese tribunal.



A comienzos de mes, la Sección de Apelación de la JEP señaló que después de una audiencia pública de aporte a la verdad, con víctimas y la Procuraduría, se evaluará si Mancuso fue un 'sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública' para definir si le da entrada al exjefe 'para' bajo esa figura.

Al respecto Mancuso dijo que saludaba "con satisfacción y optimismo la decisión de la Sección de Apelaciones de la JEP en la cual, abren la posibilidad de aceptar nuestra solicitud de comparecencia", pero acto seguido criticó que la JEP le llamara a esto una "última oportunidad para entregar toda la verdad a la justicia, a la historia, a las víctimas y a Colombia".



"En los 16 años que cumplo vinculado a justicia y paz he participado en 2.759 audiencias, versiones libres, reconocimientos de responsabilidad, solicitudes de perdón y en toda clase de actividades de reconciliación y aportes a la verdad, de carácter judicial y extrajudicial. (...) Decir que esta es la 'última oportunidad' para que aportemos la verdad es manifestar que el trabajo realizado por Justicia y Paz y la comparecencia de los postulados junto a la participación de las víctimas no han valido la pena o no han tenido asidero como resultado de un sistema de justicia transicional, o en su defecto, que hayamos incumplido durante todos estos años", expuso el exjefe de las Auc.



Criticó así mismo que algunas voces en el país hayan querido simplificar su participación en el conflicto armado a ser un 'capo' mafioso al servicio del Estado.



"Mi voluntad de comparecer ante la JEP tiene que ver con que creo que este sí puede ser un sistema judicial de cierre, porque asume de manera práctica el enfoque de macrocriminalidad, y con ello, abarca de manera integral las formas multidimensionales del conflicto armado colombiano".



Y agregó que es por esto que para él "es la primera oportunidad para tener seguridad jurídica e igualdad de condiciones, a no seguir siendo estigmatizados ni perseguidos o marginados política, jurídica, financiera, social y mediáticamente (...) Y al país para no repetir las violencias y buscar cambios políticos y sociales que nos den oportunidades a todos, no a unos pocos", expresó.

'Dos caras del mismo conflicto'

Salvatore Mancuso

El excomandante paramilitar también señaló que las autodefensas fueron actores del conflicto que usaron las economías licitas e ilícitas en las regiones "para financiar la guerra, de la misma

manera que lo hicieron las Farc o lo hace el Eln y de la misma manera como lo hizo el Estado para la estabilización de sus economías entre la bruma de la guerra".



Por eso señaló que fueron actores del mismo conflicto, "dos caras de la misma moneda, que infligimos el mismo daño, dolor y sufrimiento".



Expuso que desconocer estas realidades del conflicto, con una justicia y tratamiento político para unos actores y no para otros, genera la perpetuidad del conflicto.

Pidió precisiones sobre la audiencia a la que lo citaron

En la última parte de su comunicación, Mancuso le dijo al presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, que tiene pleno compromiso de comparecer a la audiencia única de aporte a la verdad de la que depende su eventual ingreso a la jurisdicción especial, pero también algunas preguntas sobre cómo funcionará.



"Para no ir más lejos Dr. Cifuentes, esta misiva se ha tardado en llegar a la opinión pública por las condiciones de aislamiento en las que me encuentro sometido en una cárcel de los Estados Unidos; condiciones que, de seguir como están, hacen imposible cumplir con las expectativas de la audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz".



Por último, reiteró que para él esta no es una "última oportunidad" sino la primera para que la verdad que tiene por contar "sea útil a las víctimas para mitigar su angustia y acceder a una reparación con una posibilidad digna (...) y a nosotros para encontrar en el proceso nuestra propia redención. Pero sobre todo, es la primera oportunidad que tiene Colombia de cerrar este capítulo de violencia y volver a empezar", concluyó.

