Salvatore Mancuso ante la JEP: 'Uribe siempre tuvo conocimiento' de masacre de El Aro

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que el expresidente Álvaro Uribe "siempre tuvo conocimiento" de la masacre de El Aro, ocurrida entre 22 y 31 de octubre de 1997.

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue aceptado por la jurisdicción debido a sus aportes: "JEP considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública".

Es decir, consideran que Mancuso, como sujeto bisagra o punto de conexión, tuvo el poder para "mover los hilos" de estructuras militares, empresariales, políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango.

Lo que dijo Mancuso sobre Uribe y El Aro

En una de las sesiones ante la JEP, Mancuso, quien está preso en Estados Unidos, se refirió a la masacre y dijo que en realidad la habían planeado para 1996.

Se considera uno de los peores hechos que conmocionó a Colombia y al corregimiento El Aro, de Ituango (Antioquia). Allí, los paramilitares torturaron y asesinaron a 16 campesinos y desplazaron a casi 1.000 personas tras cometer todo tipo de vejámenes.

"Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno. Y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro", relató.

Para aquellos años, Iván Ramírez era general del Ejército Nacional, Pedro Juan Moreno era el secretario de Gobierno de Antioquia y Álvaro Uribe era el Gobernador del departamento.

Mancuso también afirmó que El Aro era un "territorio de dominio absoluto de las Farc", por lo que para entrar hubo "un teatro de operaciones" y "una puesta en escena de un teatro de terror".

"Ese teatro de terror lleva a las personas a tomar decisiones, la idea es, usted tiene que atemorizarlos tanto que, o dejan de apoyar a la guerrilla, o se van de la zona, o se enfusilan y se van a las filas de la guerrilla, así de crudo como suena, entonces por eso esas operaciones eran operaciones de castigo en las que se imponía un terror y luego salíamos de la zona", añadió.

La respuesta del expresidente Álvaro Uribe a señalamiento de Salvatore Mancuso

El exmandatario reaccionó a las declaraciones de Mancuso, a quien calificó de "bandido", e insistió que tendrá que probar que él sabía de la masacre de El Aro.

"Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido", sentenció en un mensaje en su cuenta de la red X.

Además, volvió a criticar a la Justicia Especial para la Paz: "Logros de la dolosa teoría bisagra de la JEP-FARC".

Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro. Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido.

El expresidente denunció a mediatos de este 2023 a Mancuso por el delito de calumnia agravada, debido a que el exparamilitar lo acusó de "quitarle" la seguridad a Edualdo León Díaz Salgado, exalcalde de El Roble, que fue asesinado en 2003.

"Fue una solicitud directa, creo que fue del Gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos", expresó Mancuso en su momento.

Uribe dijo que tales declaraciones eran falsas, por lo que lo denunció. "También se tramita demanda en los USA", puntualizó.

De acuerdo con lo que anuncié ya mis abogados denunciaron en mi nombre a Salvatore Mancuso quien me acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde del Roble, Sucre, para que ellos, los paramilitares, lo asesinaron.



