Aunque destacó el proceso de participación de víctimas y autoridades étnicas en el proceso para la imputación a 10 excombatientes de las Farc por crímenes de guerra en norte de Cauca y sur de Valle del Cauca, en un duro salvamento de voto la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre sostuvo que el Auto 01 de 2023 tiene "significativos" problemas conceptuales y técnicos.



El suyo es uno de los tres salvamentos parciales de voto que se presentaron en el auto, y su inconformidad tiene que ver con la sustentación que se hizo para imputar varios delitos, la creación de crímenes internacionales que no existían pero se terminaron imputando a los ex-Farc, y la metodología de la investigación que tras 5 años permitió imputar solo a dos de las seis estructuras de las Farc que hacían presencia en la zona.

En primer lugar, frente a los crímenes imputados de persecución y traslado forzoso de la población, su salvamento de voto dice que “la calificación jurídica no corresponde a los hechos acreditados, como tampoco sucede en algunos hechos que se califican como crímenes de guerra de atentados contra la vida e integridad personal y en hechos que se califican como utilización, reclutamiento o alistamiento de niños y niñas”.



Sobre esto la togada reseña que si bien estos crímenes pueden haber sido cometidos por las columnas móviles ‘Jacobo Arenas’ y ‘Gabriel Galvis’, del antiguo Bloque Occidental de las Farc, los hechos determinados no lo evidencian, pues corresponden a otros crímenes.



En este mismo punto Lemaitre sostiene que no podía, como lo hace el auto, calificarse como un crimen de lesa humanidad el asesinato de desertores de las fuerzas armadas o de los grupos armados organizados. “Los mismos tribunales han señalado que, a la hora de determinar quiénes pueden ser víctimas de estas conductas, los miembros de las fuerzas armadas o de los grupos armados organizados no pueden serlo”.



También cuestionó que hubo errores en la calificación jurídica de crimen de lesa humanidad de traslado forzoso por confundir dentro de la misma imputación “hechos que conllevaron órdenes de desplazamiento o destierro, con las graves afectaciones al territorio y a la paz de las comunidades resultantes de acciones propias del conflicto armado distintos al traslado forzoso”.



Para Lemaitre hubo así mismo errores en la calificación del crimen de persecución sin precisar cómo los autores dirigieron sus conductas con una intención discriminatoria. “Creo que un trabajo de instrucción más riguroso quizá hubiera logrado evidenciar que en efecto estas columnas sí persiguieron a las personas de los municipios priorizados por su pertenencia étnica, infiriendo de esta una supuesta resistencia al poder ejercido por la guerrilla y configurándose así el crimen aludido. Sin embargo, el Auto no presenta hechos concretos y contrastados que permitan comprender que la grave afectación se dio por motivos discriminatorios compartidos por los comparecientes aquí imputados”.



Otra de las críticas es por errores en la calificación jurídica de los crímenes de guerra aplicables a ataques a bienes civiles en conflictos armados no internacionales. Del mismo modo por la calificación del crimen de guerra de reclutamiento forzado de menores de edad, que fue una de las novedades del auto pues por primera vez imputaron a las ex-Farc por estos hechos.



“El Auto No. 1 de 2023 determina el crimen de guerra de utilización, reclutamiento o alistamiento de niños y niñas en varios supuestos: i) cuando se da en menores de 15 años hasta el 25 de junio de 2005 en aplicación de las normas del derecho internacional penal y ii) cuando se da en mayores de 15 años y menores de 18 con fundamento en la Sentencia C007 de 2018. Al mismo tiempo, y pese a ser una decisión de fondo, el Auto en una decisión difícil de comprender, señala que las consideraciones sobre los fundamentos jurídicos relativos a la amnistiabilidad o no de estas conductas cuando se dan en menores de 18 años serán abordadas por el macrocaso No. 07 (párrafo 917). En consecuencia, el Auto deja sin fundamento legal la imputación del reclutamiento de personas mayores de 15 años y menores de 18 que en todo caso sí hace”, se lee.

Críticas por la ‘creación’ de crímenes internacionales

Magistrados de la JEP anunciando la imputación a ex-Farc en el macrocaso 05.

La magistrada también cuestionó que en el documento, la Sala de Reconocimiento de Verdad “hace una creación jurisprudencial de dos nuevos crímenes de guerra en los conflictos armados no internacionales: por una parte, crea y califica los hechos a partir de un nuevo crimen de guerra de uso ilícito de minas antipersonal y otros artefactos explosivos improvisados, y por otra hace lo mismo con un nuevo crimen de guerra de afectación al medioambiente. Esta calificación jurídica contiene errores de argumentación que revelan la voluntad antitécnica de imputar un crimen que no existía en el derecho penal internacional al momento de los hechos, en lugar de calificar los hechos, como era posible, dentro de las categorías de crímenes internacionales ya existentes”.



Frente al crimen de daños al medioambiente, Lemaitre señala que el auto hace un análisis cuidadoso y bien intencionado de la degradación ambiental causada por el conflicto armado en el área priorizada pero dice que la argumentación de la Sala no establece la existencia de un crimen de guerra o de lesa humanidad de afectaciones al medioambiente y convierte en no amnistiable la degradación ambiental causada, “por lo que, en principio, son crímenes amnistiables relativos al financiamiento por cultivos ilícitos y minería ilegal”.



Además cita que frente a la destrucción del medioambiente, el auto trae un argumento sorprendente “antecedido de una densa reflexión sobre la personalidad jurídica del territorio (no sería de nadie o sería de sí mismo) y la relación de los pueblos étnicos con este (sería de los pueblos, no del Estado)".



Y añade que es de difícil recibo considerar el medioambiente como un bien del Estado pues como el mismo Auto 01 explica, es un derecho humano y no un bien susceptible de apropiación.



"El medioambiente ha sido considerado un derecho colectivo en titularidad de la colectividad y, de manera más reciente, un sujeto de derechos, aún en las sociedades occidentales. De este modo, y en aras de crear un crimen de guerra que no existe, se acude a la noción colonial de considerarlo un bien, dejando de lado la especial relación que tienen las comunidades indígenas con el territorio, y la sociedad contemporánea con el ambiente como un derecho colectivo”, se lee en su salvamento.



Del otro lado, sobre la creación del delito de uso de minas antipersonal y explosivos improvisados como crímenes en el derecho internacional penal, la magistrada refiere que “es lamentable que la falta de claridad de la redacción y debilidad de la argumentación resulten en la oportunidad perdida para hacer una adecuada calificación jurídica del uso de minas y artefactos explosivos improvisados, y la consecuente grave afectación de la población civil. Como mínimo, la Sala debería haber imputado el uso de estos artefactos contra la población civil, en contravía del Estatuto de Roma, y en todo caso, debería haber documentado las fechas y finalidades del uso de minas de manera adecuada y en concordancia con la vigencia de las normas en las que se fundamenta la calificación”.

Cuestionamientos por la forma de imputación a los excombatientes

Del mismo modo criticó que la Sala haya considerado que los 10 imputados eran autores mediatos en estos crímenes, sino que para ella esas personas eran autores directos.



“Las personas individualizadas hacen parte de estos niveles de decisiones al interior de las Farc-EP, y por tanto dieron instrucciones precisas, hicieron seguimiento directo, y tuvieron control directo sobre los hechos criminales a través del rol esencial ejercido por cada uno. En este sentido, no son ‘hombres de atrás’, sino que tuvieron un aporte esencial y participaban de la división del trabajo criminal y tenían control directo de los hechos”.



Otra preocupación fue porque tras cinco años de investigación, esta primera imputación “en 699 páginas solo logre imputar a los miembros de dos de las seis estructuras de las Farc que operaron en la zona priorizada, sin incluir la estructura principal que fue el Frente Sexto”. Critica en ese sentido que no se explica por qué aunque se mencionan otras estructuras, solo se imputa a miembros de las columnas ‘Gabriel Galvis’ y ‘Jacobo Arenas’.



“La metodología utilizada no es apropiada para un macrocaso de la Sala de Reconocimiento. En primer lugar, porque no responde al principio de estricta temporalidad que guía a esta jurisdicción. Al extrapolar de este Auto es claro que no habrá resultados finales antes de diez años, ya que ya han transcurrido cinco y el único producto es la imputación a dos de seis estructuras de las Farc que operaron en la zona, y ni siquiera por todos los crímenes cometidos. El mismo Auto No.01 indica que faltan no solo varias estructuras de la extinta guerrilla, incluyendo la estructura principal del área, sino además que deja para un Auto posterior los hechos de violencia sexual cometidos por estas mismas estructuras, así como los hechos relativos a la responsabilidad de la fuerza pública”, se lee.



Precisamente, Lemaitre llamó la atención por el hecho de que el Auto No.01 de 2023 dice que la violencia sexual se imputará en un auto posterior, “sin indicar las razones y si es parte o no del repertorio de violencia de los patrones reseñados”.



Sobre esta “inadecuada” metodología concluye diciendo que tiene “un efecto preocupante en la asignación de recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de recursos públicos y finitos. Al extender de esta manera la instrucción en el tiempo, concentra en estos municipios y en estos hechos recursos que no se destinan a otros macrocasos, ni a otras investigaciones competencia de la Sala”.

