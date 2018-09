‘Romaña’ y el ‘Paisa’, expuestos a quedar por fuera de la JEP

La falta de respuesta de tres miembros del partido Farc al requerimiento que les hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que antes del 21 de septiembre presentaran sus informes sobre los casos de secuestro que les atribuyen, sembró inquietudes sobre el cumplimiento de estos exguerrilleros con la verdad, la justicia y la reparación con las que se comprometieron para obtener los beneficios del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre del 2016.

Sobre todo, porque dos de los que no contestaron el llamado a ratificar su compromiso con la paz –como también lo exigió la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP– hacen parte del grupo de 9 dirigentes de la Farc que abandonaron las zonas de reincorporación argumentando temores a ser capturados con fines de extradición. Son ellos ‘Romaña’ (Henry Castellanos) y el ‘Paisa’ (Hernán Darío Velásquez).



Precisamente, abogados penalistas como el exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar sugieren que ante la aparente falta de interés de los requeridos para reportarse ante la JEP, esta justicia transicional debe tomar pronto decisiones de fondo, como darles un plazo para que aparezcan o, de lo contrario, asumir las consecuencias.

“En esto no se pueden dar largas. Los magistrados deben hacer un nuevo llamado, en el que esté un plazo razonable. Allí mismo debe quedar claro lo que puede pasar si ese plazo no se cumple para que no haya duda de lo que sigue”, afirma Bernal Cuéllar.

La consecuencia más grave para los exjefes guerrilleros sería la pérdida del cupo en la JEP y su paso a la justicia ordinaria.



En los hechos, ya no tendrían restricción de libertad de máximo 8 años, sino una pena de entre 28 y 40 años de cárcel, que es la que se impone en Colombia por secuestro, primer delito por el que fueron llamados en la JEP.



El 10 de septiembre, como parte del proceso por secuestro que abrió contra 31 exintegrantes de la cúpula de la exguerrilla de las Farc, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP expidió un auto mediante el cual les dio 10 días hábiles (que vencieron el 21) para presentar sus descargos por los secuestros que le atribuyen a cada uno.

Además de ‘Romaña’ y el ‘Paisa’, no respondió al requerimiento de la JEP Orlay Jurado Palomino. Al referirse a la situación de estos dirigentes de la Farc, Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, afirma que actualmente cuentan “con las direcciones, teléfonos y correos aportados por 28 de los 31 comparecientes”. Es decir, de todos menos de los tres que no respondieron.



La JEP planea una nueva decisión en el proceso por secuestro contra la excúpula de las Farc y expertos en esta justicia transicional prevén que ratificará la orden de que entreguen sus informes sobre si continúan, o no, en el proceso de paz.

A partir del siguiente pronunciamiento, ‘Romaña’, el ‘Paisa’ y ‘Palomino’ tendrán otros días para responder. De no hacerlo, la JEP les abriría un incidente de incumplimiento.



El proceso puede ser largo en una eventual discusión con abogados, pero, dependiendo de las razones que se tengan para no responder a los llamados de la justicia transicional, las sanciones irían desde la reclusión en un sitio donde los puedan controlar, hasta la expulsión de la JEP si se les prueba su vuelta al crimen.

Lemaitre afirma que hay “consecuencias de distinta envergadura, de acuerdo con el nivel de incumplimiento”, pero que los magistrados de la JEP no pueden pronunciarse sobre casos concretos “porque esto implicaría prejuzgar y podría dar lugar a impedimentos”.

La comunidad fariana está más comprometida que nunca en la construcción de

Márquez, aún ‘perdido’

El caso de Iván Márquez y José Manuel Sierra Sabogal –conocido como ‘Zarco Aldinever’–, también con paradero desconocido, es distinto. Aunque siguen ‘perdidos’, sí respondieron el llamado de la JEP a través de sus abogados.



Como otros 26 exjefes guerrilleros, interpusieron recursos –ante las salas de Verdad y de Apelación– pidiendo más tiempo para entregar los informes que requirió la JEP.

Márquez mantiene su silencio y el secreto de su paradero, pese al nuevo llamado que le hizo la semana pasada la Comisión de Paz del Senado para que “reitere de manera inequívoca su compromiso” con la paz.



¿Hasta cuándo puede el segundo líder de la Farc seguir respondiendo a la JEP a través de su abogado?



Lemaitre explica que si bien una persona procesada en la JEP puede responder por escrito, o a través de su apoderado, como ocurre en la justicia ordinaria, Márquez, “como los demás, tiene la obligación de comparecer de manera personal cuando la Sala de Verdad así se lo requiera”.



Podría pedir, por ejemplo, que el reconocimiento sea en una audiencia.



Por lo pronto, los únicos exguerrilleros obligados a reportar ante la JEP su cambio de lugar de vivienda son los que estaban presos y obtuvieron la libertad transitoria y condicionada mientras los llaman de ese sistema judicial.



Los otros que piden tiempo

Los otros exmiembros de la cúpula de la exguerrilla interpusieron recursos para que se revalúe el auto que los conminó a presentar sus informes el 21 de septiembre sobre los casos de secuestro que les atribuyen.



Sus abogados argumentaron que no era el momento procesal para responder por los casos que les imputan.



Según Gustavo Gallardo, quien representa a Jesús Santrich y a otros exjefes guerrilleros, estos están preparando sus informes para entregarlos en el momento adecuado.



“No se está evadiendo a la justicia. Se trata de lo contrario. Esos recursos son legales y lo que buscan es enderezar el proceso para que más adelante no haya vicios de procedimiento que lleven a nulidades y a inseguridad jurídica”, anota Gallardo.



La incógnita más grande hoy es sobre ‘Romaña’ y el ‘Paisa’, dos exguerrilleros recordados por algunas de las acciones más violentas de las Farc.Nadie se atreve a especular todavía si están dispuestos a irse de la paz y convertirse de nuevo en objetivo de la justicia ordinaria.

‘Calarcá’ explica que le quitaron el abogado

El representante a la Cámara del partido Farc Luis Alberto Albán, ‘Marcos Calarcá’, mencionado originalmente como uno de los que no respondieron el llamado a rendir informes a la JEP, dijo en una carta a esa jurisdicción que cuando el abogado que le asignó este mismo sistema se presentó a responder lo habían excluido como su defensor. Albán afirmó que estaba fuera del país y que había firmado un poder para que lo representara Miguel Ángel González. Ahora, dice, no tiene defensor, pero ratificó su compromiso con la paz y pidió un “plazo razonable” para notificarse.

