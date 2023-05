Los militares colombianos involucrados en presuntas violaciones a los Derechos Humanos podrían perder la visa de los Estados Unidos.



Esta información, según el periodista Daniel Coronel, en la W Radio. se conoce diez días después de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció que "tres militares colombianos cuestionados por hechos de esta naturaleza entraban en la lista de inelegibles para entrar a Estados Unidos".

Según Coronel, "la prohibición inicial fue para los coroneles retirados Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Sánchez y el general Iván Ramírez Quintero, quien fuera el hombre más poderoso de la inteligencia militar en Colombia. Este veto para la expedición de visas también cubre a cinco familiares de estos militares retirados".

La decisión de los Estados Unidos fue dada a conocer a través de un comunicado, en el cual el Secretario de Estado hizo énfasis en el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz con las Farc firmado en 2016 y a la justicia transicional representada por la JEP.



Coronel añadió que Estados Unidos aplicaría la misma medida a otros militares que han sido renuentes a contar toda la verdad en la JEP, o que no declararon sobre relaciones con grupos armados o existencia de procesos, vigentes o no, en el momento de tramitar visas o permisos de residencia permanente. Es decir que omitieron esa información en los documentos de trámite.



Uno de esos oficiales es el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue absuelto hace un poco más de 7 años por la desaparición de once personas en el Palacio de Justicia y goza de residencia permanente en Florida.



Otro oficial retirado que -según el periodista mencionado- eventualmente entraría en la lista de inelegibles para ingresar a Estados Unidos es el excomandante general de las Fuerzas Militares, general retirado Leonardo Barrero Gordillo.



Coronel precisó que las posibles decisiones del gobierno de Estados Unidos sobre el visado de estas personas, y sus familiares, se basa en la ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado y busca promover la rendición de cuentas de uniformados y civiles que tuvieron relación con grupos paramilitares, ordenaron torturas, asesinatos o participaron en desapariciones de civiles.

