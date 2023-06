El presidente de la JEP Roberto Carlos Vidal López se reunió con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan quien se encuentra de visita en Colombia.



Durante su visita Khan ya se había reunido con representantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro y con el fiscal general Francisco Barbosa Delgado.

Trascendió que hablaron sobre el acuerdo de cooperación para el cierre del examen preliminar entre Colombia y la Fiscalía de la CPI.

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Foto: CPI

Igualmente se conoció que el fiscal Khan, se reunió con la sala plena de la JEP para socializar con todos los magistrados los diferentes puntos que permitirán el desarrollo de un plan de trabajo conjunto, en el marco del acuerdo de cooperación suscrito entre ambas cortes.



Vidal dijo que se suscribió un acuerdo para tener un enlace permanente de la CPI en la JEP y a su vez un representante de la JEP ante el Tribunal de La Haya.



El magistrado igualmente señaló que ese acuerdo es desarrollo de lo firmado en octubre del año pasado durante el gobierno del presidente Iván Duque cuando se cerró el examen preliminar que ese organismo internacional mantenía sobre Colombia desde hace 17 años.



El fiscal Khan dijo que durante la firma de ese acuerdo en 2021 quedó claro que la CPI no se iría de Colombia y que en ese sentido se dan estos desarrollos que ahora son respaldados por el Gobierno del presidente Petro.



Destacó los avances que ha realizado la JEP y que ese organismo resultara de unas decisiones internas que ha contemplado atender a las víctimas que habían sido invisibilizadas en el marco del conflicto armado.



El funcionario apoyó igualmente el trabajo institucional que ha logrado la JEP con otras entidades como la Fiscalía.



Frente a las declaraciones de Salvatore Mancuso y la mención de empresarios y otros sectores vinculados a delitos cometidos por grupos paramilitares señaló que Colombia tiene un sistema sofisticado y que la Fiscalía y la JEP tienen la competencia para adelantar esas investigaciones. Enfatizó que solo si se determina que un país no ha hecho esfuerzos para llegara a la verdad en delitos se abre la competencia de la CPI. En ese sentido señaló que el convenio firmado entre la JEP y la CPI permitirá seguir los avances en las investigaciones que se adelanten en el país.



Sin embargo sostuvo que las declaraciones de Mancuso se dieron en el marco de la JEP y que de allí en adelante las autoridades de Colombia son las que deben determinar el rumbo de las investigaciones.

El fiscal Francisco Barbosa se reunió con el fiscal de la CPI. Foto: Fiscalia

Khan dijo que los problemas en Colombia no se han resuelto pero que colectívamente el país está trabajando para superar los problemas. "La JEP no está sola, el Gobierno se ha comprometido con seguir apoyando a la JEP", dijo el fiscal de la CPI y luego destacó un acuerdo de colaboración firmado con la Fiscalía General en la que se evidencias que las entidades trabajan de forma alineada.



Khan insistió en que no se debe entrar en competencia entre las entidades del Estado sino en un trabajo coordinado entre las instituciones relacionadas con la justicia.



El presidente de la JEP Roberto Carlos Vidal López se sumó a la declaración de que en el país hay un trabajo articulado de las autoridades para investigar los delitos cometidos en el marco del conflicto.

