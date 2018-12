Incluir al Eln en acuerdos de paz, un reto para la sociedad colombiana

“Dar seguimiento y cumplimiento a la política de reconciliación, paz y convivencia que nace de la firma del acuerdo de paz con la otrora guerrilla, (...) sumado a dar cabida a otros actores como el Eln, es uno de los grandes retos de la sociedad colombiana para lograr una verdadera reconciliación”, dijo monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social y presidente del Consejo Nacional de Paz, durante la instalación del foro ‘Perspectivas del acuerdo de paz a dos años de su firma’.

Monseñor Henao recalcó que es importante fortalecer la política de Derechos Humanos en el país para mantener la democracia y la “dignidad humana”, para que no se repitan los hechos atroces que han marcado la historia de Colombia y que ha cobrado la vida de centenares de personas.



“Hay que vaciar la memoria de las cosas malas, hay que abrir una nueva memoria que permita la verdadera reconciliación, aprender a escucharnos el uno al otro. Nos hemos acostumbrado a debatir sin escuchar, por eso uno de los grandes retos como sociedad es escucharnos”, aseguró el prelado de la iglesia católica.

De igual forma señaló que algo que está afectando la reconciliación y la convivencia es la polarización que se registra en el país . “Los debates que no dan cabida al análisis sino al enfrentamiento porque cada parte afirma tener la razón sin escuchar al otro”, señaló.



El presidente del Consejo Nacional de Paz afirmó que es importante apoyar los programas productivos y de desarrollo social que se han llevado a los espacios territoriales donde se encuentran los excombatientes de las Farc. “Allí he encontrado una nueva esperanza, una oportunidad de construir paz desde la cotidianidad. Estos espacios territoriales han venido funcionado desde antes que se diera la coyuntura del ‘Paisa’. Hay que mantenerlos y fortalecerlos”.



Por su parte Consuelo Corredor, coordinadora del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, durante la instalación del foro se refirió a la importancia del componente internacional que está verificando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre Gobierno y Farc.



“Sumado al tema de los Derechos Humanos es muy importante como sociedad que apoyemos el programa de reincorporación de los excombatientes, esa es la base de lograr que el proceso de paz se fortalezca y concrete”, dijo la señora Corredor.

De igual forma, hizo un llamado a la sociedad colombiana para que actúe como veedora en que los compromisos o acuerdos logrados hagan parte del Plan Nacional de Desarrollo porque allí “es donde realmente se está jugando la implementación de los acuerdos y que el acuerdo realmente dé el cierre al ciclo de violencia que se ha vivido en Colombia”.



La funcionaria del Cinep señaló que si bien es cierto que las cifras de homicidios se ha reducido en el país tras la firma del proceso de paz, no se puede negar qué hay algunos puntos geográficos donde la violencia persiste y el índice de muertes se ha incrementado, punto en el que llamó la atención para ser atendido con prioridad.



El foro ‘Perspectivas del acuerdo de paz a dos años de su firma’ está dividido en cuatro partes. El primero hará un análisis sobre las ‘Claves territoriales para la implementación’; el segundo grupo se referirá a las ‘Oportunidades en el acuerdo para el cierre de los ciclos de violencia.



Los otros dos puntos de trabajo estarán centrados en ‘los Compromisos del acuerdo final en el Plan Nacional de Desarrollo’, y finalmente los ‘Principales retos para la implementación y la construcción de una paz estable y duradera’.



El foro está organizado por la secretaría técnica de Verificación del Acuerdo de Paz compuesto por Cinep, Cerac y Kroc Institute, tres organizaciones expertas en temas de violencia y conflicto en Colombia.

Claves territoriales para la implementación

Darío Restrepo, profesor universitario, señaló que para cumplir con la implementación de los acuerdos en las regiones es importante la representación política de los territorios, y también que haya “mayor inversión en cada zona, no debe usarse el mismo presupuesto nacional. Aquí debe haber una partida propia en las zonas que fueron más afectada por la violencia, donde hay un gran atraso”.

Esos son los grandes retos para que realmente se concrete el proceso, “sin olvidar el gigante problema que tiene el país por la presencia de la coca y otros grupos al margen de la ley como el Eln, son temas qué hay que incluir en este proceso”, puntualizó el académico.



“La implementación de paz no puede ser racista, y en Colombia la gente es racista, no solo por el color de la piel sino por la forma de referirnos al otro. Por eso hay que darle un enfoque diferencial al cumplimiento de los acuerdos”, dijo Bibiana Peñaranda, representante desde la inclusión de género del proceso y quien participa en el panel ‘Claves territoriales para la implementación”.



Peñaranda señaló que el enfoque diferencia es importante incluirlo en la implementación de los acuerdos Gobierno - Farc porque es darle cabida a una serie de culturas que deben ser incluidas, desde aceptar las diferencias sexuales en cada persona, así como la participación de personas con discapacidades físicas.



Por su parte Gonzalo Murillo, experto en el tema de la paz desde el sector empresarial señaló que es importante dentro de la implementación de los acuerdos afianzar la letra de no repetición de los hechos de violencia, “donde no solo es la inversión social y la generación de empresa, aquí debe haber un compromiso de reparación integral del territorio que comprometa a todos los sectores para que se dignifique a las víctimas “.

