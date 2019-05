Estos han sido los cuestionamientos del Fiscal General a la JEP

La renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez a su cargo, anunciada este miércoles tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar al exjefe guerrillero Jesús Santrich y ordenar su libertad inmediata, apuntala una relación tensa entre Martínez y esa jurisdicción.



Néstor Humberto Martínez asumió como fiscal el 1° de agosto del 2016, apenas meses antes de que se ratificara el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, en el Congreso de la República. Desde antes del plebiscito en el cual la primera versión del acuerdo fue negada por la victoria del No, Martínez Neira ya había formulado críticas a la JEP, que en sentido estricto, no existía.

Por ejemplo, el saliente Fiscal aseguraba que sería de competencia de la justicia ordinaria, es decir, de la Fiscalía, la investigación de cualquier delito cometido después de que el acuerdo de paz quedara en firme. Esa se convirtió en una crítica permanente, hasta la actualidad.

Una vez el acuerdo quedó en firme, después de la firma en el teatro Colón, Martínez siguió con celo todo el proceso de implementación que se llevó a cabo en el Congreso de la República para darle vida orgánica a lo dispuesto en los textos acordados. Fue así que, en enero del 2017, desde la discusión en comisión primera, el Fiscal formuló sus críticas.



Para él, la redacción corría el riesgo de dejar vacíos y zonas grises en la creación de la JEP. Actuó rápidamente, entre otras razones, porque esas implementaciones legislativas se llevaron a cabo mediante el procedimiento de ‘fast track’, entonces eran debates rápidos.



Criticó desde el periodo de investigación de la JEP hasta el tema de la extradición, pasando por otros asuntos que también fueron polémicos como el fuero presidencial.



El texto tuvo correcciones, pasó las discusiones y se aprobó, creando la Jurisdicción que este miércoles tomó una de sus decisiones más importantes y polémicas. Y las críticas del Fiscal también continuaron. A finales del 2017, incluso, aseguró que la JEP, o, mejor, la forma como fue creada estaba “fracturando la justicia ordinaria”.



Las críticas que permanentemente hizo Martínez a la JEP coincidieron este año con las objeciones que el presidente Iván Duque le formuló a la ley estatutaria de esa jurisdicción.

Las objeciones de Duque a seis artículos de ese proyecto de ley fueron anunciadas el pasado 10 de marzo. Para entonces, el Fiscal ya había emitido cartas conocidas por toda la opinión pública en un sentido similar. Por ejemplo, en febrero, aseguró que se estaba paralizando la justicia ordinaria y “creando condiciones para que intervenga la Corte Penal Internacional”.



Entre sus críticas estaba que, según él, la ley no dejaba claro que los excombatientes que cometieran delitos posteriores al acuerdo de paz fueran excluidos de la jurisdicción especial y, por tanto, que estos debían ser investigados por la Fiscalía General.



El 11 de marzo, un día después de que Duque informara al país sus objeciones, el Fiscal las defendió, asegurando que estas no comprometían la paz. Entre sus preocupaciones enumeraba que la reparación de las víctimas quedara a manos del Estado y no de los victimarios y que los terceros cooperantes en la JEP pudieran pedir garantía de no extradición. Sobre estos temas se ha pronunciado la Corte Constitucional.



En abril pasado, en medio del debate de las objeciones, que ya estaban en manos del Congreso, el Fiscal insistió en cuatro puntos: ajustar lo relativo a la extradición, mantenerle al Gobierno a través del Alto Comisionado para la Paz la potestad de excluir personas de las listas de excombatientes, evitar la suspensión de investigaciones relativas al conflicto en la jurisdicción ordinaria y no restringir las actuaciones de la JEP a casos más graves y máximos responsables, sino ampliarla a los actores que no hayan sido determinantes.

Pese a las críticas del Fiscal, en sintonía con las objeciones presidenciales, la Cámara de Representantes rechazó las objeciones y el Senado dejó en manos de la Corte Constitucional determinar si estas se cayeron o no.



Este miércoles, ante la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich y ordenar a la Fiscalía su liberación, Martínez dijo que se trataba de una “afrenta al orden jurídico” y que su conciencia y “devoción por el Estado de derecho” le impedían seguir esa directriz y mantenerse en su cargo.



