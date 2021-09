Tensión entre Gobierno y ex-Farc por viviendas para reincorporados

Tras dejar las armas, uno de los principales reclamos de los excombatientes de la desaparecida guerrilla de las Farc ha sido el de tener una casa digna y tierras para desarrollar sus proyectos productivos.



Sin embargo, el tema ha despertado tensiones entre los líderes de los exguerrilleros y el Gobierno Nacional, que recientemente, a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) hizo una dura declaración sobre un proyecto de vivienda que estaría por iniciar en el municipio de Dabeiba, Antioquia, el más avanzado en este proceso en el país.

Según sostuvo Andrés Stapper, director de la ARN, desde hace más de un año se venía trabajando de la mano con los excombatientes para definir cómo serían las 109 casas, y ya se compró el predio, se adelantaron los estudios técnicos, se contrató la gerencia integral para diseñar y construir el proyecto.



Las casas serían construidas con perfiles de acero y superboards. Foto: ARN

Sin embargo, en una reunión llevada cabo esta semana, "algunos miembros de la comunidad y sus representantes enviaron una comunicación en la que decidieron desestimar el trabajo".



Los ex-Farc, asegura la ARN, expresaron que quieren que las viviendas sean 20 por ciento más pequeñas y de otros materiales, lo que cambiaría el tiempo de ejecución de las obras —proyectado a 7 meses— y lo extendería entre 24 y 36 meses más.



“Este tipo de decisiones mina los avances que hemos tenido y hemos logrado en el marco del proceso de reincorporación”, dijo Stapper.

Tras conocer la declaración, Pastor Alape, excombatiente y líder del proceso de reincorporación del Partido Comunes, señaló: "Hemos venido haciendo todos los esfuerzos para que el Gobierno Nacional pueda cumplir y se establezca el plan de vivienda. Sin embargo, no ha sido posible".

Pastor Alape, dirigente del partido Comunes. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Según Alape, es falso que la comunidad de Dabeiba haya desechado la propuesta de vivienda. "En un acta que se le hizo llegar al Gobierno, la comunidad expresa claramente: 'Primero, aceptamos el subsidio ofrecido por el Ministerio de Vivienda; segundo, no aceptamos el sistema Steel Framing como alternativa técnica; y tercero, aceptamos la alternativa de vivienda construida con mampostería estructural, utilizando nuestra propuesta de diseño sobre la misma".



Dicho sistema de perfiles en acero hace referencia a viviendas prefabricadas, que según la ARN cumple las normas de sismo resistencia y se aplicaría en áreas individuales de 68 metros para cada casa.



No obstante, asegura Alape, los exguerrilleros proponen que no se construya así, sino en mampostería, así se reduzca su área hasta 52 metros cuadrados. "Estamos bajándonos de los 68 a 52: aquí el problema es que nos van a poner viviendas de superboard, como los galpones en los que se ha vivido durante todo este periodo", señaló el líder de reincorporación.

Desde la ARN resaltaron que el sistema Steel Framing permite reducir en 60% el tiempo de ejecución, y que "su estructura de acero galvanizado puede llegar a durar hasta 200 años y sus materiales reducen el 43 % de impacto ambiental porque no generan escombros".

Así eran las casas planeadas inicialmente

De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el proyecto concertado inicialmente contaría con soluciones habitacionales de 68 metros cuadrados (superando en un 27 % el metraje promedio de la vivienda rural financiada con el Subsidio Familiar de Vivienda Rural) repartidos en tres alcobas, sala, comedor, cocina, un baño, y un cuarto de herramientas que se podría vincular a una de las habitaciones para una futura ampliación y una zona de ropas ubicada en la salida posterior, que estarían listas en 7 meses.

Facebook Twitter Linkedin

Según el diseño inicial, las casas tendrían tres alcobas, sala, comedor, cocina, un baño, y un cuarto de herramientas. Foto: ARN

"El esfuerzo del gobierno por la vivienda para las personas que hacen su tránsito a la legalidad ha sido más que evidente, de hecho el valor del subsidio para las personas en reincorporación ubicadas en los antiguos ETCR fue aumentado en 20 salarios mínimos, pasando de 70 a 90 (casi 82 millones de pesos), con los cuales se habilita la financiación de cada una de las soluciones de vivienda, así como los componentes de urbanismo, servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica", dijo la ARN.



La entidad gubernamental reiteró "el compromiso con la vivienda para la reincorporación" y la "voluntad en que la definición del modelo constructivo de las viviendas en los antiguos ETCR no es una imposición".



Aunque la ARN dejó en claro que este tema siempre será concertado con las comunidades, instó al Consejo Nacional de Reincorporación y a los ex-Farc "a permitir que los procesos avancen satisfactoriamente".



