Lo que sigue en la JEP para definir si Timochenko faltó a la verdad

Varios caminos podría seguir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras las declaraciones del excomandante máximo de la desaparecida guerrilla Rodrigo Londoño Echeverry frente al reclutamiento forzado y la utilización de menores en el conflicto armado.

Se trata de la primera versión de Londoño Echeverry en el marco del accidentado caso 007 que adelanta desde marzo del año pasado la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, y que busca esclarecer alrededor de ocho mil casos reportados por la Fiscalía General en informes entregados a la jurisdicción de paz.



Londoño Echeverri, según publicó Blu Radio, negó que el reclutamiento de menores fuera una política dentro de la guerrilla y dijo que no tenían cómo controlar lo que hacían los frentes, ni cómo verificar la edad de las personas reclutadas.

“Ni sabía dónde estaban bautizados. No era un requisito el que tuvieran que presentar un documento oficial para controlar si tenían la edad que decían o no”, dijo Timochenko, según la publicación de la emisora.



Las declaraciones generaron fuertes reacciones de rechazo en sectores políticos que advirtieron sobre un posible incumplimiento de uno de los puntos de los acuerdos de La Habana sobre el reconocimiento de verdad.



El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le dijo a EL TIEMPO que ya está documentado en la JEP un oficio diciendo que las Farc habían registrado como adultos a 272 menores de edad.



“Hay un comunicado conjunto, el número 70, cuando estaban en el proceso de paz en mayo de 2016, en el cual las Farc se comprometen a dar toda la información sobre menores. Es parte del Acuerdo la obligación de entregar esa información. Ellos entregaron una primera información de 144 menores a la oficina de la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia y dijeron eso es lo que tenemos, y después yo descubrí haciendo un cotejo con la Registraduría, nombre por nombre, que 272 que habían sido registrados como mayores eran menores”, indicó Ceballos.

Beneficios en juego

Igualmente advirtió que los excombatientes tienen “un compromiso de verdad el cual tienen que cumplir” y que es uno de los requisitos “que estableció la Corte Constitucional para conservarles los beneficios”.



Kenneth Burbano Villamarín director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre señaló que todas las actuaciones en la JEP están sujetas al debido proceso: “en el caso del señor Rodrigo Londoño está rindiendo una versión y por tanto no es posible pedir exclusión de la JEP ni cárcel, inmediatamente después de la diligencia”.



Añadió que en esta instancia se profieren sentencias y se imponen sanciones propias a quienes reconozcan responsabilidad y aporten verdad, logrando con ello penas restaurativas. “Pero quien no aporte a la verdad ni asuma responsabilidad recibirá sanciones y penas de cárcel” , dijo Burbano.

Otro penalista que litiga en la JEP señaló que la Sala de Reconocimiento de Verdad podría abrir un incidente de incumplimiento del régimen condicionalidad y Londoño Echeverry tendría cinco 5 días para solicitar o allegar pruebas que soporten las versiones entregadas.



La Sala podrá ordenar sus propias pruebas para definir al final de su examen sobre el posible incumplimiento de sus compromisos. Igualmente señaló que las víctimas podrían pedir que se tomen decisiones frente a algún incumplimiento.



Camila Correa, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario indicó que la JEP tendría que valorar no solo lo que dijo Londoño Echeverry sino lo dicho por todos los comandantes citados a declarar en este caso y al final tomar una decisión en conjunto.

Añadió que quienes no hayan dicho la verdad serían remitidos a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en donde enfrentarían un juicio similar al que se conoce en la justicia ordinaria y en el que la Unidad de Acusación e Investigación actuaría como acusador. Al final del proceso podrían ser absueltos o condenados y en el segundo escenario recibir penas de hasta 20 años de cárcel.

Rechazo unánime de sectores políticos a declaración de Farc

El presidente Iván Duque calificó ayer de “descarada” la versión que Rodrigo Londoño, Timochenko, le entregó a la justicia transicional.



Para Duque, se debe acabar la impunidad, y quien viole los derechos humanos debe tener sanciones ejemplarizantes.



Por eso dijo que nuestra democracia y nuestra sociedad requieren que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición se apliquen de verdad.



“Es lamentable que en las últimas horas hayamos visto el testimonio de quien fuera el comandante militar de las Farc y que dijera de manera descarada ante el país que las Farc nunca reclutaron menores, nunca cometieron violaciones, que la Farc nunca narcotraficó”, agregó.



“Y me parece grave porque es que la verdad ha sido ostensible. El país no necesita que se hagan procesos profundos de investigación para saber si esas tres conductas criminales se cometieron, porque se cometieron ante los ojos de toda la nación”, dijo.



Frente al tema, el senador por el Centro Democrático Carlos Felipe Mejía afirmó que así como otros exjefes de las Farc, como Sandra Ramírez y Pastor Alape, “el narcoterrorista Timochenko también negó ante su tribunal de bolsillo, la JEP, que él hubiera reclutado menores o cometido violaciones. El cinismo de estos criminales es desbordado”.



El exministro y exnegociador de paz Juan Fernando Cristo, con quien Timochenko se reunió la semana pasada, afirmó: “La declaración de Timochenko decepciona al país, a las víctimas y pone en riesgo el acuerdo. Nadie duda de que las Farc reclutaron menores de edad”, agregó Cristo.



En el mismo sentido se pronunció la representante Juanita Goebertus, quien participó en la mesa de La Habana: “Se van cerrando las oportunidades. El Acuerdo de Paz es claro: si no hay reconocimiento de responsabilidad, la JEP les deberá imponer una pena de hasta 20 años de cárcel”.



Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, dijo: “No existe peor enemigo del proceso de paz que las mismas Farc”. Dijo que Timochenko negó una vez más “los horrores que cometían dentro las Farc en contra de los niños y niñas que eran reclutados, de quienes abusaban sexualmente y les practicaban abortos”.

