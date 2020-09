Exjefe de Farc Carlos Antonio Lozada en declaración ante la JEP

El excomandante de la desparecida guerrilla de las Farc Carlos Antonio Lozada cumple hoy una nueva cita en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que seguirá entregando su versión sobre el caso 007 sobre reclutamiento de menores.

Esta es la tercera versión que da Lozada ante la JEP y la segunda que es pública, según la decisión de esa jurisdicción al resolver una petición de los excombatientes.



En la sesión podrá intervenir la Procuraduría y las víctimas que podrán hacer preguntas al exguerrillero.



En la sesión anterior Lozada reconoció que hubo reclutamiento de menores, pero que no era una política de la organización.



"Seguramente hubo casos de reclutamiento forzado, nosotros no tenemos esa duda", dijo Lozada, pero negó que fueran generalizados, porque, según él, "desertar era muy fácil". También dijo que el fusilamiento era una de las posibles sanciones por cometer el delito de deserción, pero no era la única forma de castigar. Explicó que, por ejemplo, desertar con armas era más grave que desertar sin ellas, pero que toda esta información era "analizada en el consejo de guerra".

Lea otras noticias de Justicia

​@JusticiaET

justicia@eltiempo.com