Reacciones tras la renuncia del Fiscal General y de su vicefiscal

Varias han sido las voces que se han presentado tras la renuncia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar a Jesús Santrich.



Además, se conoció que la vicefiscal General, María Paulina Riveros, quien era la que debía ocupar temporalmente el cargo de Fiscal, mientras la Corte Suprema elegía a una nueva persona para ocupar el cargo, también presentó su renuncia.

“Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por restablecimiento de legalidad y defensa de la paz, en marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para las víctimas del conflicto”: Fiscal General pic.twitter.com/PzGv7Kga4B — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 15 de mayo de 2019

Frente a la renuncia de Martínez, Camilo Burbano, abogado penalista y exdirector Nacional del Sistema Penal Acusatorio en la Fiscalía, dijo que este es un hecho sin precedentes que un fiscal renuncie "por una especie de objeción de conciencia frente a una decisión judicial".



"Es totalmente inesperada la renuncia, pero está aplicando una especie de objeción de conciencia, en la medida en que prefiere renunciar a firmar una libertad con la que él no está de acuerdo", dijo.



Burbano agregó que tras la renuncia del Fiscal, se esperará que el Presidente de la República envíe una nueva terna a la Corte Suprema para que se elija a un nuevo fiscal.



Por su parte, Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo que la renuncia del fiscal "es entendible, en la medida en que manifestó que estaba relacionada con la decisión sobre la extradición de la JEP".



Sobre la renuncia de la vicefiscal Riveros, explicó que ambas renuncias por causa de su desacuerdo con una decisión judicial no tienen precedente alguno en el país, pero que sí hay precedentes de salidas de un fiscal y vicefiscal.



Específicamente mencionó que cuando la fiscal Viviane Morales salió de la Fiscalia por cuenta de una decisión judicial, su vicefiscal también salió y quien quedó en encargo fue la entonces fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.



Para el caso actual de Martínez y Riveros, ya se confirmó que quien asumirá la dirección de la Fiscalía será Fabio Espitia, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Esto mientras la Corte Suprema elige un nuevo fiscal.

Frente a la renuncia de Martínez, el contralor General, Pablo Felipe Córdoba, hizo un llamado a la calma y comentó que "no existe situación que no se pueda solucionar desde la institucionalidad. La institucionalidad existe para los momentos de crisis".



Por su parte, el Procurador General, Fernando Carrillo se declaró sorprendido y dijo que no conocía a profundidad los detalles de la decisión del Fiscal Martínez de renunciar.



Sobre la decisión de no extraditar a Santrich, que motivó la renuncia del Fiscal, Carrillo indicó que espera que la apelación de la Procuraduría prospere puesto que el caso irá a la Sección de Apelaciones de la JEP, en donde están los 2grandes juristas de la JEP", es decir, los magistrados con más experiencia, como lo es, por ejemplo, la propia presidenta de la JEP, Patricia Linares. Así, serán estos "grandes juristas" los que deberán decidir en segunda instancia el caso.



La congresista del partido Farc Victoria Sandino dijo que resulta reprochable "que el Fiscal Néstor Humberto Martínez no quiera respetar el Estado de derecho y prefiera renunciar antes que acatar las órdenes de las Altas Cortes".

Resulta reprochable que el Fiscal Néstor Humberto Martínez no quiera respetar el Estado de derecho y prefiera renunciar antes que acatar las órdenes de las Altas Cortes. Esperamos que quien lo reemplace si lo haga por el bien y la paz de Colombia. — Victoria Sandino (@SandinoVictoria) 15 de mayo de 2019

JUSTICIA