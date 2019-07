Las razones de la renuncia del jefe de comisión asesora de Minjusticia

Una nueva polémica se abrió este martes por el informe revelado por EL TIEMPO el jueves en el que un grupo de académicos le recomienda al Gobierno no insistir en la implementación de la cadena perpetua para violadores de menores de edad.



La inconformidad con el manejo que le ha dado el Ejecutivo al tema llevó a que el presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal del Estado, Ricardo Posada, presentara su renuncia al cargo acudiendo a razones “personales y éticas, y para mantener mi dignidad e independencia”.

Aunque en su carta el abogado y académico no menciona el informe sobre cadena perpetua, sí afirma que ese tipo de estudios “deben ser divulgados con prontitud y transparencia para el beneficio de toda la comunidad”.



Luego de publicar su carta en las redes sociales, el académico señaló: “Le deseo mucha suerte a todos los profesores que continúan en la Comisión Asesora. Espero que cambien profundamente las cosas”.

EL TIEMPO contactó a Posada para profundizar en las razones de su renuncia, pero dijo que no le parecía “prudente decir más de lo dicho en la carta”.



En el estudio, los expertos exponían razones jurídicas, económicas, legales y de política criminal por las que no es conveniente insistir en prisión de por vida para los abusadores de menores. En su momento, la recién llegada ministra de Justicia, Margarita Cabello, afirmó que no conocía el estudio y que no se había reunido con la Comisión, pero que el concepto sería evaluado y tenido en cuenta, así como otros documentos, para el análisis que hace esa cartera sobre el tema.



En todo caso, aclaró que ese tipo de informes no obligaban al Gobierno a tomar una decisión. Y, precisamente, ese fue uno de los argumentos que Posada plasmó en su carta, al decir que los estudios deben ser divulgados independientemente “de que sean o no acogidos por las autoridades públicas”.

Al ser consultado por este medio, el abogado Mauricio Pava Lugo, quien también hace parte de la Comisión, indicó que está analizando la renuncia de Posada, pero que, en todo caso, quiere hablar con el Ministerio de Justicia y documentarse bien sobre lo que pasó con el informe.



Otros miembros de la Comisión consultados por este diario prefirieron no pronunciarse sobre el asunto y manifestaron que esperan poder reunirse pronto para discutir los recientes acontecimientos, pero que la renuncia de Posada es personal, así como las incomodidades que expresó.



Este diario se comunicó con el Ministerio de Justicia para conocer la opinión de la ministra Cabello sobre el tema, pero su oficina de comunicaciones manifestó que ella estaba en un evento en Sincelejo, Sucre, y que estaba tramitando una respuesta.

