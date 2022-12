El exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez denunció este miércoles que se extravieron unos documentos que vincularían al embajador en Paraguay, Juan Manuel Corzo, con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).



De acuerdo al exmandatario, el 28 de marzo pasado él radico un escrito en el que hablaba de los supuestos nexos con paramilitares, pero "misteriosamente" el papel nunca llegó a los magistrados de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



(Puede leer: Exmagistrado Pretelt denuncia que nuevo embajador lo intentó sobornar)

"La sala de apelación nunca tuvo el nuevo compromiso y no lo analizó, no puede decir ahora que antes de la decisión que resolvió el recurso de apelación interpuesto, lo estudió, ya que reitero, este extrañamente, no está en el expediente a pesar de que fue debidamente entregado”, hizo saber el exalcalde a través de una tutela de 17 páginas conocida por EL TIEMPO.



A comienzos de año, Ramiro Suárez, condenado a 27 años de cárcel por la muerte de Enrique Flórez y por sus nexos con la parapolítica, ya había hablado de la presunta cercanía entre el embajador y los 'paras'.



Esa vez, las palabras del exalcalde fueron en el sentido de que de que tenía forma de contarle a la JEP "cómo el señor Corzo Román ejerció presión ilegal en por lo menos 200 líderes barriales de Cúcuta, para que votaran por el candidato Luis Miguel Morelli Navia, todo ello con orden y por iniciativa de los paramilitares".



Morelli fue elegido gobernador de Norte de Santander entre 2003 y 2007, años en los que según el exalcalde, Corzo estuvo vinculado con los grupos paramilitares de ese departamento.



(Le dejamos: Corzo, el embajador actual que fue señalado de vínculos con paramilitares)



Ahora, en su impugnación de la decisión de primera instancia ante la jurisdicción transicional, el exmandatario de Cúcuta reitera que en efecto, la Sala de Apelación no tuvo en cuenta el documento en el que se detalla el vínculo entre el embajador de Paraguay con las Auc.



Y que por eso, supuestamente se vulneraron no solo el derecho de postulación, igualdad y acceso a la administración de justicia, sino también "los derechos de las víctimas y el derecho de todos los colombianos a conocer la verdad del conflicto en Norte de Santander".



(Puede ver: Exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo obtiene casa por cárcel)



Luego de su designación como embajador en Paraguay, a principios de diciembre, el exmagistrado Jorge Pretelt afirmó en redes que era una vergüenza ese nombramiento. "Juan Manuel corzo es un bandido sinvergüenza. Me pidió dinero y voto para absolverme. Es una vergüenza para el país presidente Gustavo Petro", trinó el exmagistrado de la Corte Constitucional condenado por corrupción judicial.



En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: