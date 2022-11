Desde Marsella, Risaralda, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP realizará el 16 y 17 de noviembre una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares sobre 27 cementerios de Quindío y Risaralda, en los que se presume que habría restos de personas desaparecidas en el conflicto armado.



(Lea también: 'Los matábamos y los enterrábamos': audiencia de la JEP en La Escombrera).



En esa audiencia la Sección revisará informes sobre los cementerios protegidos, realizados por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; así como sobre la gestión de autoridades del orden nacional que tienen el deber de conservar, custodiar y proteger los cuerpos de las víctimas.

Según informó desde ya la JEP, las alcaldías y parroquias de ambos departamentos también han entregado información sobre los inventarios relacionados con cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados de posibles víctimas del conflicto armado, informes que también serán contrastados por la sección.



Durante la audiencia se busca verificar también si dichos cuerpos son ubicables, si han sido exhumados por orden de alguna autoridad o si se ha perdido el rastro por diversas causas, entre las que se incluyen las malas prácticas de los cementerios evidenciadas en otros trámites.



Con la información recaudada, la magistratura decidirá si prorroga las medidas cautelares que impuso desde 2021 en 27 cementerios de Quindío y Risaralda, o si ordena su levantamiento.



(Más notas: El debate que se reabrió por cuenta de la Procuraduría sobre condenas a exFarc).

Facebook Twitter Linkedin

Víctimas en audiencia sobre medidas cautelares en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, sitio donde se presume que habría cuerpos de personas desaparecidas. Foto: JEP

Por ahora, se establceció que, como ha ocurrido en otras regiones de Colombia, no hay claridad ni uniformidad frente a las cifras de víctimas de desaparición forzada en estos dos departamentos.



Según la Unidad de Víctimas, en Risaralda hay 423 víctimas directas de desaparición forzada y 1.388 indirectas, y en Quindío, 158 víctimas directas y 416 indirectas. Por su parte, Medicina Legal reporta 2.967 víctimas de desaparición en los dos departamentos y la UBPD suma 1.224 personas desaparecidas en estos departamentos. Mientras que según los informes del Ministerio del Interior, podrían encontrarse 2.261 cuerpos no identificados y 539 cuerpos identificados y no reclamados en los cementerios sobre los cuales se impusieron las medidas cautelares en Risaralda y y Quindío.

Habrá participación de víctimas

Según indicó la JEP, en la audiencia de medidas cautelares de Quindío y Risaralda participarán 11 organizaciones de víctimas y organizaciones territoriales de buscadores de personas desaparecidas.



Es de recordar que el año pasado, en Quindío, la JEP ordenó medidas cautelares en los cementerios de los municipios de Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Filandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia. Y en Risaralda, los cementerios que tienen medidas cautelares ordenadas por la JEP son los de Santuario, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Pueblo Rico, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató y Pereira.



(Más notas: Siete años después, arranca nueva búsqueda de desaparecidos en La Escombrera).



Finalmente, esta audiencia de medidas cautelares se hará en Marsella, Risaralda, porque es uno de los municipios con mayores registros de recepción de cuerpos no identificados en el Eje Cafetero.



Según el Ministerio del Interior, allí habría, al menos, 553 cuerpos de personas desaparecidas, de los cuales 406 se encontraban en dicho lugar para el año 2015. Un gran porcentaje de estos cuerpos podrían corresponder a víctimas de la Masacre de Trujillo, ocurrida en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar, Valle del Cauca, entre 1986 y 1994, años en que víctimas fueron arrojadas al río Cauca.

justicia@eltiempo.com

En Twitter. @JusticiaET