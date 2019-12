Los generales vinculados a caso en la JEP por 'falsos positivos'

El próximo 12 de febrero, desde las 8 de la mañana, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escucharán en versión libre al general en retiro Mario Montoya Uribe, quien fue comandante del Ejército Nacional entre el 21 de febrero del 2006 y el 5 de noviembre del 2008.



Esto luego de que al menos 11 uniformados lo mencionaran en sus declaraciones ante la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales, 'falsos positivos'. Por ello, la Sala de Reconocimiento de JEP le ordenó al general (r) Montoya rendir versión dentro del caso 03 que tiene esa justicia, llamado 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado'.

Pero, aunque Montoya ha sido el último llamado a entregar su versión en el caso, lo cierto es que en este proceso ya han dado sus versiones otros tres generales del Ejército, e incluso ya fueron llamados a entregar su declaración otros tres generales.



Quienes ya entregaron sus versiones son el general (r) Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 'Jorge Eduardo Sánchez' (Bajes) y el general (r) Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.



Y en el caso de 'falsos positivos' ya se ordenaron las versiones de los generales Mauricio Zabala Cardona,comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) N° 2, y Adolfo Hernández Martínez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules; y del general en retiro Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército.

Dentro del caso 03, conocido también como el de “falsos positivos” (abierto el 17 de julio de 2018), se han priorizado seis territorios del país: Cesar, Antioquia, Catatumbo (Norte de Santander), Casanare, Meta y Huila.#VerdadParaLaPaz — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 23, 2019

Además de estos altos mandos del Ejército -3 generales ya vinculados, y 4, con Montoya, llamados a dar su versión- en la JEP ya han dado sus declaraciones 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), 10 oficiales con rango de Mayor y 7 de rango de coronel.



Las versiones rendidas ante la JEP han sido puestas a disposición de las 360 víctimas que se han acreditado en el caso, para sus observaciones y solicitud de práctica de pruebas.



Por su parte, en la investigación de este caso, abierto en julio del 2018, la JEP ha priorizado seis territorios del país: Cesar, Antioquia, Catatumbo (Norte de Santander), Casanare, Meta y Huila.



Los magistrados de la JEP han abordado hechos cometidos por integrantes de siete unidades militares en Cesar, el Batallón Artillería no. 2 'La Popa'; en Antioquia, el Batallón de Artillería no. 4 'CR Jorge Eduardo Sánchez'; en Catatumbo, la Brigada Móvil no. 15 y el Batallón de Infantería no. 15 'General Santander'; en Casanare, la Decimosexta Brigada; en Meta, el Batallón de Infantería no. 21 'Batalla del Pantano de Vargas'; y en Huila, el Batallón de Infantería no. 27 'Magdalena'.



De acuerdo con cifras de la Fiscalía Genera, hay identificadas al menos 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 por ciento fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años.



Además, según el informe que el ente acusador le presentó a la JEP, los 'falsos positivos' aumentaron de manera sustancial a partir del año 2002 y tuvieron su etapa más crítica entre 2006 y 2008, involucrando, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos.

