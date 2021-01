‘El secuestro es un horror que no debe repetirse’: víctimas

Cuando se vio rodeado de guerrilleros, después de que las Farc interceptaron en un retén el carro en el que iba, el exgobernador del Meta Alan Jara vio que las personas a su alrededor se persignaban. Era una señal que predecía la gravedad de la situación que viviría los años siguientes.



Esa noche del 15 de julio de 2001, la primera que pasó como rehén del grupo insurgente, fue una de las peores. No solo por experimentar el estar amarrado, sino por las preguntas que lo atormentaron. ¿Cómo le iban a dar la noticia de su hijo, su consentido, de apenas 7 años? ¿Cuánto tiempo iba a durar su cautiverio?



Justo el día que cumplió un año en poder de la guerrilla, Alan se enteró, a través de un radio, que su mamá había muerto. Ese fue otro de los episodios que marcaron el periodo de su vida privado de la libertad, que se extendió por 2.770 noches, hasta que fue liberado en febrero de 2009.



Fueron más de siete años sometido a vejámenes, como los que relata el escrito de determinación de hechos y conductas que la Sala de Reconocimiento de la JEP emitió contra las Farc.



“Cuando uno no perdona, se hace daño a uno mismo. Ya perdimos muchos años de vida en ese secuestro como para seguirlos perdiendo viviendo en el resentimiento”, dice el exgobernador, quien fue uno de las primeras víctimas de secuestro en darle un espaldarazo al proceso de paz con las Farc.

El profesor Moncayo caminó miles de kilómetros exigiendo la libertad de su hijo Pablo Emilio Moncayo, Foto: Archivo EL TIEMPO

Cuatro años antes del secuestro de Alan Jara, en una arremetida guerrillera contra la base militar del helado cerro de Patascoy en 1997, las Farc asesinaron a 32 militares y tomaron como rehenes a 18 más que sobrevivieron.



Uno de ellos fue Pablo Emilio Moncayo, quien pasó a la historia como el secuestrado vivo con mayor tiempo en manos de sus captores en el país. Durante meses, Moncayo tuvo que caminar con cadenas en sus tobillos: “Estaban tan apretadas que nos causaron una enfermedad que nos dio parálisis en las piernas”.



Paradójicamente, desde cuando por fin le anunciaron su liberación, en mayo de 2009, Moncayo vivió los días más angustiosos de su cautiverio. Fueron meses de caminatas eternas, en las que tuvieron que hacerles el quite a unos 20 bombardeos.



“El guerrillero va suelto, libre, en cambio uno va amarrado, incluso con los ojos vendados”, cuenta.



Después de su liberación, que se dio el 30 de mazo de 2010, después de 12 años en poder de la guerrilla, el exmilitar tuvo que salir de Colombia por riesgos para su seguridad. En su opinión, “el proceso de paz que alguna vez se firmó está desbaratado. La situación de violencia es igual o incluso peor que cuando la guerrilla operaba”.

Dos posiciones

La imputación de la JEP contra las Farc por secuestro es otro punto sobre el que no hay completo acuerdo entre las víctimas.



Para Alan Jara, se trata de “un hecho muy importante no solo para uno como víctima, sino también en la construcción de memoria, para que conste el horror que vivimos y que no debe repetirse”.



El exgobernador destacó que “lo que se lee en el auto intenta recoger de la mejor forma lo que pasamos en cautiverio. Además, es clave que la JEP lo haya catalogado como un crimen de lesa humanidad y de guerra, porque así fue, y hay algunos sectores que no lo han dimensionado”.



Desde su óptica, “a pesar del debate en torno a la justicia transicional, el auto es un paso muy importante en la validación de este modelo”.



Por su parte, Moncayo asegura: “Poco o nada me aporta que juzguen o encarcelen a exlíderes de la guerrilla. Eso no me va a devolver el tiempo que pase allá en cautiverio. Al salir, el Gobierno hizo su jugada con todos los secuestrados: negó asesoría jurídica y obligó a firmar papeles que limitan futuros reclamos. Sobre el auto, me asombra la rapidez con que se toman decisiones, pero es la justicia y se debe acatar”.



JUSTICIA