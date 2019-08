¿Qué pasará con decisión sobre extradición de Santrich en la JEP?

Luego de que el pasado 15 de mayo la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgó a Jesús Santrich -hoy prófugo de la justicia- la garantía de no extradición en el caso por presunto narcotráfico después del acuerdo de paz por el que EE. UU. lo pide en extradición, y de que la Procuraduría apeló esa decisión el 24 de mayo siguiente, el plazo de 60 días que, según el Código de Procedimiento de la JEP, hay para decidir si ratifica o cambia su determinación se vence este 23 de agosto.



No obstante, fuentes de la JEP informaron que dado que este es un caso inédito y de gran trascendencia, la Sección de Apelación de esa jurisdicción, que debe decidir el caso y lo ha estado estudiando a fondo, se dio un plazo razonable más amplio para decidir.

La Sección de Apelación, máxima instancia en JEP y está conformada por cinco magistrados, entre ellos Patricia Linares, presidenta de esa jurisdicción, es la que tendrá la palabra final en el caso del exguerrillero, cuyo nombre real es Seuxis Paucias Hernández Solarte.



En la Procuraduría están atentos a la decisión, puesto que desde que interpusieron la apelación aseguraron que sí hay elementos probatorios suficientes para verificar la fecha de ocurrencia de los hechos por los cuales el exguerrillero es solicitado en extradición.



"Hemos sido los más críticos de la morosidad en el sistema judicial. Hemos solicitado en el interior de la JEP que se agilice el caso, creo que es hora, después de tres meses de que se interpuso el recurso de apelación, de que haya resultados", afirmó este viernes el procurador general Fernando Carrillo.

La investigación contra Santrich se inició desde abril del 2018, cuando fue capturado después de que Estados Unidos lo pidiera en extradición por supuestamente orquestar un plan para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país. Santrich estuvo 13 meses en prisión, desde el 9 de abril del 2018, cuando fue detenido por la Fiscalía en atención a una orden de captura de Estados Unidos, y salió libre el 17 de mayo de este año.



En la primera decisión de la JEP, tomada el 15 de mayo pasado con una votación apretada de tres magistrados contra dos, la Sección de Revisión señaló que Santrich no puede ser extraditado pues no habían pruebas suficientes.



Esa instancia afirmó que no le fue posible evaluar la conducta que se le atribuye al exjefe guerrillero y, por lo tanto, no pudo determinar si esta ocurrió después del primero de diciembre, cuando entró en vigor el acuerdo de paz.



Sin embargo, a juicio de la Procuraduría, nuevas pruebas, que estuvieron en manos de la Fiscalía, dan todavía más argumentos por los cuales la JEP debe revocar esa decisión y en su lugar enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que sea ese alto tribunal quien decida si Santrich debe ser extraditado.



Entre esas nuevas pruebas que la Procuraduría pidió considerar está la declaración de Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez, preso en Estados Unidos), recaudada el 16 de mayo.



La decisión, en todo caso, está en manos de la máxima instancia de la JEP y el tiempo se agota para que determine si se le debe mantener la garantía de no extradición a Jesús Santrich, quien tiene una circular roja de captura de Interpol y por quien se ofrece una recompensa de 3.000 millones de pesos.

Futuro de Santrich: en la Corte Suprema y en la JEP

Circular roja de Interpol contra Jesús Santrich. Foto: Interpol

En estos momentos, la suerte de Santrich depende de dos instancias judiciales, la sección de apelación de la JEP y la Corte Suprema. De un lado, en la JEP está pendiente que se resuelvan los reparos de la Procuraduría a la decisión de concederle la no extradición. Si la sección de Apelaciones decide revertirla, su envío a Estados Unidos deberá evaluarlo la Corte Suprema.



De otro lado, la misma Corte Suprema, pero en su sala de Instrucción, le abrió formalmente un proceso penal para definir si es responsable de cargos por narcotráfico. Santrich fue llamado a indagatoria el 9 de julio pasado y, ante su inasistencia, el alto tribunal ordenó su captura.



El proceso en la Corte comenzó luego de que, tras la liberación de Santrich por orden de la JEP, la Fiscalía le abriera un nuevo proceso por considerar que había nuevas pruebas de su supuesta vinculación al narcotráfico. Pero tras una decisión del Consejo de Estado, que ratificó que Santrich conservaba su investidura de congresista llevó a que fuera la Corte Suprema la que asumiera su caso, pues es ese tribunal y no jueces ordinarios el que lleva los procesos contra los aforados, entre ellos, los congresistas.



No obstante, desde el 30 de junio pasado se perdió todo rastro de Santrich, cuando abandonó su esquema de seguridad en el espacio territorial de reincorporación en Tierra Grata, Cesar, y se desplazó con rumbo desconocido.



Su paradero sigue siendo desconocido pero versiones, que están siendo verificadas por las Fuerza Militares, señalan que estaría Venezuela o Cuba. Otros señalamientos se han escuchado de que Santrich estaría buscando asilo político.



El presidente Iván Duque le ha reprochado a Nicolás Maduro, mandatario venezolano, que esté "protegiendo al terrorismo". “Allá están los cabecillas del Eln, ahora están algunos de los líderes de las disidencias de las Farc y no hay duda alguna de que también Santrich está protegido por ese régimen dictatorial", dijo Duque el pasado 29 de julio desde China.

Su historia en las Farc

La bancada del partido Alianza Verde rechazó la presencia de Santrich, pero defendió el acuerdo de paz. Foto: Héctor Zamora / EL TIEMPO.

Jesús Santrich milita en las Farc desde el año 1990, cuando estudiaba en la Universidad del Atlántico. Como Seuxis Paucias Hernández Solarte, su verdadero nombre, cursó y se graduó en Derecho, Ciencias Sociales y Bellas Artes; no se trata de un guerrillero de origen campesino.



Fue militante de las Juventudes Comunistas desde los 14 años en Barranquilla y militó en la Unión Patriótica. Alcanzó a ser personero de Colosó, en Sucre. Se fue a las Farc cuando mataron a su compañero y amigo Jesús Santrich, de la Unión Patriótica, y en cuyo homenaje adoptó su nombre.



Se fue al frente 19, José Prudencio Padilla, en la Sierra Nevada de Santa Marta y fue ascendiendo en la organización hasta llegar a ser miembro del estado mayor del bloque. Se convirtió luego en líder nacional de las Farc, intervino en las negociaciones de paz en La Habana y fue escogido por la guerrilla como uno de sus diez parlamentarios que adjudicó el acuerdo.



Hoy, según las Cortes, es considerado congresista y tiene fuero. Además, en el martes 11 de junio Santrich se posesionó como representante a la Cámara y asistió a varias de las sesiones de ese órgano.

