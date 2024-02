¿Qué es lo que está haciendo la JEP que está molestando a las extintas Farc?

Horas después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citara a nueve exmiembros de las extintas Farc-EP a rendir versión sobre el atentado al Club El Nogal, a través de una carta dirigida directamente al presidente Gustavo Petro, antiguos líderes de la extinta guerrilla advirtieron sus diferencias con el tribunal de paz ante los supuestos incumplimientos a lo acordado en La Habana.



(Lea: En jornada de marchas para presionar elección, Corte votará hoy terna para Fiscal)



La misiva ha desatado toda clase de reacciones de diferentes sectores en el país en apoyo a la labor que viene realizando la JEP, tras la firma del acuerdo de paz.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, en su cuenta en la red social X señaló: “A la JEP le corresponde investigar y sancionar a los máximos responsables de crímenes más graves del conflicto armado. La amenaza de miembros de @ComunesCoL de desconocer sus decisiones atenta contra los derechos de las víctimas y la independencia de la JEP”, indicó.



(Le invitamos a leer: En enero, se registraron 21 feminicidios en Colombia: Procuraduría lanzó alerta)



Por su parte, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), en un comunicado, calificó de “inadmisible” que los firmantes de paz y los comparecientes, así como cualquier ciudadano, señale cómo la JEP debería cumplir con su mandato constitucional.



“No pueden entonces los procesados utilizar a la jurisdicción como un cajero automático que profiere sus decisiones acordes a lo que pretende el solicitante”, señaló la CEJ y consideró que “atribuir el cumplimiento de las obligaciones de los comparecientes al actuar de la JEP resulta irresponsable”.

Facebook Twitter Linkedin

Los antiguos miembros del secretariado de las Farc en un evento de la Comisión de la Verdad. Foto: Comisión de la Verdad.

Y es que en la misiva, Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko; Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Losada; Pablo Catatumbo; Pastor Alape; Joaquín Gómez; Rodrigo Granda; y Jaime Alberto Parra, señalan que “se estaría llevando a los firmantes y comparecientes a apartarse de las decisiones proferidas por esta jurisdicción”.



En la Carta, los firmantes indicaron que “se estaría llevando a los firmantes y comparecientes a apartarse de las decisiones proferidas por esta jurisdicción”.



(Además: Este es el general (r) de la Policía que lidera proceso de seguridad en Rep. Dominicana)



Ante esas declaraciones, la JEP respondió los cuestionamientos y en cabeza de su presidente, el magistrado Roberto Vidal López, indicó que “el propósito principal de esta jurisdicción transicional es el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas”.



“La imputación de los crímenes bajo el derecho internacional a los máximos responsables es una obligación constitucional y legal que este tribunal está desarrollando y seguirá cumpliendo con el mayor rigor y transparencia”, dijo.

Ante las preguntas de los periodistas, el magistrado Vidal reiteró que "de ninguna manera esto constituye una amenaza para la Jurisdicción porque nuestra competencia judicial no está en discusión". Nuestra competencia deriva de la Constitución". pic.twitter.com/yLBZnkNHWR — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 7, 2024

Destacó que los comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP están sujetos “a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria”.



(También: ¿Cuál es la condición que puso Nicolás Petro para hablar en caso contra el Presidente?)



En su intervención, el magistrado indicó que no les corresponde a los excombatientes “emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional”.



Uno de los puntos álgidos de la carta guarda relación con las 4.485 solicitudes de amnistía hechas a la JEP, que dicen los excombatientes y que solo se han concedido 688, pero sobre ese tema el magistrado Vidal señaló que “7000 personas, miembros de las antiguas Farc, recibieron amnistía por vía administrativa y por vía de la intervención de jueces ordinarios y un pequeño grupo de caso fueron destinados a la JEP, casos que revisten de complejidad. Más de la mitad de esos casos ya han sido resueltos”, dijo el magistrado.

Facebook Twitter Linkedin

Rodrigo Londoño y Julián Gallo. Foto: Mauricio Moreno El Tiempo / Prensa Julián Gallo

Las molestias

En diálogo con EL TIEMPO, el senador Julián Gallo Cubillos, manifestó que son varias las preocupaciones a las que hacen referencia, una de ellas es que “en el acuerdo de paz está estipulado que la JEP solamente va a ocuparse de los casos más representativos ocurridos en el conflicto”.



(También: Los detalles inéditos de la condena a 21 años contra el exgobernador Juan Carlos Abadía)



“Hasta ahora se han abierto 12 macrocasos y se viene vinculando primero a los máximos comandantes de las Farc, eso estaba acordado y en eso no vemos dificultad, lo hemos estado haciendo, estamos cumpliendo, pero se ha ido bajando en la escala de mando hasta los niveles medios y bajo, e incluso ya están citando guerrilleros y guerrilleras de base. Eso obviamente es una violación del acuerdo y lo que va a suceder si la JEP sigue por ese camino es que van a sepultar la verdad”, dijo Gallo.



Analistas consultados por EL TIEMPO manifestaron que tras las molestias de la antigua Farc podrían estar varios factores.

César Niño, profesor de paz y conflicto de la Universidad de La Salle, señaló que los líderes de la antigua guerrilla “están furiosos porque los van a llamar a que aclaren sus roles en el atentado al Club el Nogal de 2002”, para que expongan sus responsabilidades y cómo hicieron el atentado.



Pero Niño, además considera que las viejas Farc “seguramente temen que haya un mayor repudio y rechazo general por lo que se llegue a confesar”.



Mientras que Carlos Charry, experto en temas de paz y conflicto señaló que concretamente algunos exlíderes de la extinta guerrilla de las Farc “están inconformes con los fallos y los procedimientos de la JEP”.



(Le sugerimos leer: ¿Irá a la cárcel por evasión tributaria? Este nuevo fallo de la Corte puede interesarle)



“El hecho de que no estén de acuerdo algunos miembros de las antiguas Farc con determinados fallos, no quiere decir que se están incumpliendo los acuerdos. Para que una persona de las extintas Farc haga parte y reciba los beneficios de la JEP se tiene que comprobar que está reparando y aportando al esclarecimiento de la verdad”, dijo Charry.



Señaló que la mayoría de los miembros de la Farc “han cumplido con esto”, pero no todos lo han hecho. “El presidente de la JEP, como una justicia autónoma, está diciendo que aquellos que no cumplan sus casos deberán ser entonces trasladados a la justicia ordinaria donde no van a tener los beneficios producto del acuerdo”.



“Esa es la polémica que se ha formado, pero esto no es nuevo. En su momento durante el Gobierno de Iván Duque, principalmente miembros de las Fuerza Pública, indicaban exactamente lo mismo: que no habían las condiciones, que la JEP estaba parcializada y que era un ente ideológico”.



Ambos analistas coincidieron que la JEP es un ente autónomo y que los tiempos para negociar lo firmado ya pasó, y consideraron que la actitud de algunos de los exmiembros de las Farc supone de, alguna manera, una intromisión indebida en las decisiones de la JEP.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia: