Cómo estudia la JEP casos de narcotráfico cometidos por las Farc

En momentos en los que el mundo vive una emergencia global por coronavirus covid-19, se conoció una orden de captura por narcotráfico que el Gobierno de Estado Unidos emitió contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien señalan de participar de una red de tráfico de estupefacientes que tiene nexos con las Farc.

En el terreno colombiano lo que tiene que ver jurídicamente con las Farc, desde la firma del acuerdo de paz en 2016, está primordialmente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene competencia sobre crímenes cometidos en el marco y con ocasión del conflicto entre los que puede entrar el narcotráfico bajo una condición, como lo explica el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano:



“En la JEP pueden ser investigados, procesados y juzgados los miembros de las Farc que suscribieron el Acuerdo Final de Paz, por conductas anteriores al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o relación directa o indirecta con el conflicto armado, lo que incluye el delito de narcotráfico cuando esté dirigido a financiar la rebelión, es decir conexidad con el delito político”.

En la JEP pueden ser investigados los miembros de las Farc por conductas por causa del conflicto, incluido narcotráfico cuando esté dirigido a financiar la rebelión FACEBOOK

El profesor explicó igualmente que si el narcotráfico se comete para beneficio propio, no guarda relación con el conflicto armado y se realizó luego del 1 de diciembre de 2016, la competencia para investigar y juzgar es de la justicia ordinaria.



Además, la ley de amnistía (ley 1820 de 2016) establece que “serán amnistiables los delitos conexos con el delito político que describan conductas relacionadas específicamente con el desarrollo de la rebelión y cometidos con ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”.



En ese sentido, desde la JEP explicaron que el narcotráfico es uno de los delitos sobre los que pueden tener competencia si se cometió en conexidad con delitos políticos, pero que esta conexidad -o no- se evalúa caso a caso siempre.

Frente a los recientes anuncios de Estados Unidos, desde la JEP dijeron que no hay ninguna postura o reacción sobre el tema puntual, y que sus posiciones han sido las ya conocidas en decisiones como el estudio del caso de la extradición de ‘Jesús Santrich’, pedido por narcotráfico, en la cual por no tener todas las pruebas la JEP, en primera instancia, le concedió la no extradición. Así mismo refirieron las decisiones de expulsión de la JEP de Santrich, Iván Márquez, y otros que se han alejado del proceso de paz.

La @JEP_Colombia ha expulsado a 7 miembros de las antiguas Farc-EP por incumplir sus compromisos con el Acuerdo Final de Paz. Entre ellos están Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’; y Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’.

Vale recordar que en cuanto a casos, en el momento la JEP ha abierto siete: 01, secuestros de las Farc; el 02, por la situación de conflicto en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño); el 03, de falsos positivos; el 04, sobre la situación de violencia en Urabá; el 05, por la situación de conflicto en varios municipios de Cauca; el 06, que es sobre la victimización a la UP; y el 07, que es el de reclutamiento y utilización de menores en la guerra.



Además, al 20 de marzo de este año, habían firmado acta de sometimiento a la JEP 9.737 exguerrilleros de las Farc, así como 2.680 miembros de la Fuerza Pública, 100 agentes del Estado distintos a Fuerza Pública (exalcaldes, exsenadores, etc) y 12 personas procesadas por protesta social.

