¿Puede el Congreso crear una nueva sala para militares en la JEP?

Revuelo generó la propuesta del Centro Democrático de hacer cambios a la forma como se daría el paso de los militares por la Justicia Especial para la Paz (JEP) y que por ejemplo crea una nueva sala exclusiva para los casos de los uniformados.

El general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, Acore, sostuvo que esa iniciativa se le había propuesto al expresidente Juan Manuel Santos “pero no logramos que hiciera los cambios”.



El oficial en retiro aseguró que esas modificaciones son legales y por eso se acude al Congreso para que se “arregle lo que quedó mal hecho desde el comienzo”. Añadió que el proyecto del Centro Democrático está avalado por el nuevo gobierno y que esperan que se apruebe rápidamente.



“Desde la campaña nos reunimos con el presidente Duque y él escucho esta petición de los uniformados del país”, indicó el general Ruiz.



Añadió que menos de la mitad de los actuales magistrados de la Jep tienen la confianza de los militares y es necesario tener un nuevo grupo de jueces “que den garantías de imparcialidad y que respeten los derechos a la defensa de los uniformados”.

El exjefe de las Farc, Carlos Antonio Lozada, rechazó la iniciativa del Centro Democrático. “¿Qué temen aquellos que buscan sustraer la Fuerza Pública de la JEP, aún en contra del propio parecer de militares y policías? Le temen a la verdad”, señaló en sus redes sociales.



El abogado español Enrique Santiago, que asesoró jurídicamente a la guerrilla de las Farc durante el proceso, sostuvo que no conoce la propuesta del Centro Democrático pero que en principio quedó claro que los militares no podrían ir a la Justicia Penal Militar.



“Eso no tendría ninguna explicación”, señaló Santiago.



Según la iniciativa los militares que ya hayan pagado una pena de cinco años pueden acceder a la justicia penal militar.



El exmagistrado de la Corte constitucional, Jaime Córdoba Triviño, sostuvo que las competencias y procedimientos de la JEP resultan del acuerdo de paz, de un acto legislativo y de decretos reglamentarios que ya pasaron por la revisión de la Corte.



“Es discutible que el Congreso pueda tener facultades para modificar todo esto que ya está definido, porque eso implicaría volver al comienzo y renegociar los acuerdos lo que ya no es posible ni histórica ni políticamente”, indicó el exmagistrado.



Añadió que no ve posible que con un acto legislativo se pueda alterar lo acordado y que las Salas de Juzgamiento y la elección de los magistrados ya es un hecho cumplido, producto de lo acordado entre las partes.



Sin embargo señaló que si ve posible que se puedan dar los beneficios a los militares que vayan a la JEP y que no sean recluidos en cárceles convencionales.



La otra duda es qué pasará con miliares como el general Mario Montoya Uribe que ya acudieron a la JEP y que de hecho ya han tenido audiencias en la justicia transicional.



La abogada Tania Parra, que representa a varios uniformados en la JEP, señaló que con sus clientes seguirán acudiendo a la justicia transicional porque crear un nuevo procedimiento tardaría demasiado tiempo y dilataría la posibilidad de resolver su situación jurídica definitivamente.



"Nosotros ya aceptamos unas normas y una regulación y vamos a seguir por esa vía que ya está avanzando", indicó la abogada.



Igualmente señaló que hay suficiente jurisprudencia en Colombia y a nivel internacional que impediría que los procesos de los uniformados, en este caso puntual, que hay de por medio un proceso de paz, sean competencia de la justicia penal militar.



El senador Iván Cepeda sostuvo que esa iniciativa “es abiertamente inconstitucional” y va en contravía de los acuerdos de paz.



Indicó que probablemente la propuesta tenga acogida en el Congreso pero no superaría un examen en la Corte Constitucional.



“No se puede modificar el cuerpo de los acuerdos de paz. No se pactó una estructura diferenciada”, indicó Cepeda.



