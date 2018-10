Las pruebas de la Fiscalía para imputar cargos a Martha Lucía Zamora

Conversaciones telefónicas y mensajes de texto aportó este martes la Fiscalía a un juez de Bogotá para imputar los delitos de abuso de función pública, perturbación de actos oficiales y asesoramiento a la directora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Martha Lucía Zamora.

El ente acusador investiga la responsabilidad de ella y de los abogados Luis Ernesto Caicedo Ramírez y July Milena Henríquez Sampayo, contratistas de la JEP, en autorizaciones de salidas del país que se habrían gestado de manera irregular a exguerrilleros de las Farc.



A los contratistas se les imputó: falsedad ideológica en documento público, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales.



En la diligencia la Fiscalía argumentó las supuestas anomalías que se reflejan en la salida del exguerrillero Fernando Arrellan a las Islas Margarita en marzo de este año.

Solicitud de permiso de salida Foto: Fiscalía

En su sustentación el ente acusador manifestó que Arrellan, condenado por su responsabilidad en el atentado contra el Club El Nogal, tuvo el permiso de salida a pesar de que una orden judicial lo impedía.



Al parecer esta decisión fue avalada por el contratista Luis Ernesto Caicedo Ramírez.

Este es el documento que soportaría que la salida del país de Arrellan fue negada Foto: Fiscalía

El ente acusador presentó una de las conversaciones que la directora administrativa sostuvo con el entonces secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien es quien firma asumiendo que tenía conocimiento de que no el excombatiente Fernando Arrellan no contaba con la autorización de salir del país.

La conversación:

En el chat, Marta Lucía Zamora le envía a Correa un trino del periodista Felix de Bedout en el que se lee: "La JEP tiene muchos enemigos, pero el principal en este momento es ella misma, la autorización de vacaciones a Fernando Arellano es una decisión inaudita que levanta una justificada indignación. Si la JEP no rectifican pronto el rumbo va a perder toda credibilidad".



Marta Lucía Zamora (MLZ): Este sí va a ser un tema muy grave.

A este señor hasta un juez le había negado la salida del país. Se concedió sin petición y sin aportar ningún documento.



Néstor Raúl Correa (NRC): Y quién se la concedió?



MLZ: Está firmada por ti.



NRC: Ay. Lo que pasa es que yo dejaba centenares de actas firmadas (para la casa me traía de a 300). Pero July no era autónoma para tomar una decisión tan delicada. Yo ni siquiera me di cuenta. De otro lado, Nicolás no me ha mandado los documentos



MLZ: El martes te los manda.

No es acta. Es permiso de salida del país. Sin respuesta por escrito, sin petición ni documentos de soporte.

Las que yo recibí las remití a la Secretaría Judicial. Estás ni siquiera se radicaron en Orfeo. No se remitieron.



NRC: Entonces quién las tramitó?



MLZ: Luis Ernesto.

La salida de Pastor Alape a Quito

Otra de las indagaciones de la Fiscalía tiene que ver con la salida del país de José Lisandro Lascarro, conocido como Pastor Alape, el pasado 2 de abril al parecer para participar en diálogos con el Eln.



De acuerdo con el ente acusador esta sería otra de las gestiones que se habrían hecho de manera irregular en los procesos que manejaba la JEP.



La Fiscalía aportó un correo electrónico en el que la directora administrativa de la JEP admite que la Secretaria Ejecutiva perdió la competencia para resolver los permisos de salida de los excombatientes, pues solo estaba vigente hasta marzo. En el texto dice que queda "atenta a lo que se decida respecto a la competencia".

Correo de Martha Lucía Zamora Foto: Fiscalía

El ente acusador también refiere una conversación en la que Martha Lucía Zamora se refiere a la situación y asegura que cree que es mejor que lo defina la sala de situación jurídica.



"Ya hablé con Pedro Díaz y le informe de la urgencia. Ya se lo envío a Karola para reparto", dice Zamora en el chat y más adelante reclama: "Juan Carlos. (que era la persona con la que sostenía la conversación) Como te dije esta mañana yo de inmediato consulté con el magistrado Pedro Díaz y le remití el correo a Karola. Ahora que ella me pide la petición original, me entero que ya la autorización se la dieron. No entiendo por qué se hizo así y no esperamos a que la autorización la diera un magistrado" .



En otra conversación por chat, al parecer Pastor Alape alerta al exsecretario ejecutivo de la JEP que no tiene autorización, él le escribe a la contratista July Milena Henríquez.

Esta es la conversación:

Néstor Raúl Correa: Doctor buenas tardes. Le saluda Pastor Alape. Tengo una situación en el aeropuerto, en migración



July Milena Henríquez: Hola Néstor

Me dice paula que no tiene la autorización de salida del país

Seguramente no pasó por la oficina a firmarla

Ya cuadre con Paula para que pase mañana a las 8

Y le hago el trámite porque no solo toco permiso

Ahora la Fiscalía deberá demostrar que hubo irregularidades en las gestiones a cargo de los contratistas y de la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora, quien considera que lo que hizo el ente acusador fue una interpretación parcializada y equivocada.



Afirmó que se siente tranquila de que “ningún delito se ha cometido en la JEP por ninguno de sus funcionarios”.





