Abecé: los protagonistas en la renuncia del fiscal Martínez

El fiscal Néstor Humberto Martínez renunció. Eso, por supuesto, lo hace protagonista de primer nivel, no solo en su renuncia, lo que es apenas obvio, sino en las tensiones actuales alrededor de la implementación de los acuerdos de paz y las que vendrán.



Para entender cómo llegamos hasta aquí, hacemos un recuento a partir de los actores involucrados.

Fiscal Néstor Humberto Martínez

Se posesionó el 1° de agosto del 2016 al frente de la Fiscalía General de la Nación.

Desde ese cargo, Martínez fue crítico de temas relacionados con la JEP; por ejemplo, de algunos artículos de la Ley Estatutaria, en especial, de lo relacionado con la extradición.



La Fiscalía jugó un papel fundamental en el caso de Santrich, pues fue la encargada de ordenar la captura luego de la solicitud de extradición de las autoridades estadounidenses.



En septiembre del 2018, Martínez respondió a una solicitud de la JEP sobre las pruebas del caso Santrich. Dijo que la totalidad del expediente había sido entregado al sistema de justicia transicional desde el mes anterior de julio.



El conflicto entre el Fiscal y la JEP por el fenómeno de extradición se suscitó con especial importancia por el caso Santrich, hasta el punto que la Corte Constitucional tuvo que resolver el conflicto de competencias y decir que la Fiscalía sí era competente para ordenar capturas con fines de extradición, pero que la JEP debía evaluar si las pruebas sí apuntaban a hechos posteriores al 1° de diciembre del 2016.



La operación de captura de Santrich, sin embargo, no se hizo solo con base en información de la Fiscalía a cargo de Martínez, sino también de información de Estados Unidos, país que se negó a enviar a la JEP sus expedientes.

La JEP

Este organismo, creado en virtud del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto entre el Gobierno pasado y la exguerrilla de las Farc, fue la fórmula de justicia transicional acordada para investigar los peores crímenes y los principales responsables en el marco del conflicto armado.



La JEP ha sido cuestionada desde sus principios, tanto por las formas legales con las que fue creada y con las que muchos actores no estuvieron de acuerdo, como por polémicas como la captura del exfiscal de esa jurisdicción Carlos Julián Bermeo, por supuestamente recibir dinero para favorecer el proceso de extradición de Santrich, pese a que ese proceso no tenía nada que ver con sus funciones.



Con certeza, se sabe que Bermeo recibió un fajo de dinero de parte de un agente encubierto, como quedó grabado en un video que conoció el país, pero no que fuera para afectar el caso Santrich.



Hasta ahora, el papel de la JEP ha sido abrir los principales procesos contra máximos responsables, entre los que están el que se sigue contra los exjefes de las Farc por casos de secuestro, el que investiga las responsabilidades en ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos" y el que investiga lo ocurrido con el exterminio de la Unión Patriótica.

Jesús Santrich

Zeuxis Pausias Hernández Solarte, como se llama el exlíder guerrillero de las Farc Jesús Santrich, fue miembro de la dirección nacional de las Farc, negociador de esa guerrilla en La Habana y seleccionado como representante a la Cámara por el movimiento político Farc, surgido de los acuerdos de La Habana.



Fue capturado en abril del 2018 en una casa en el occidente de Bogotá por presuntamente participar de un envío de 10 toneladas cocaína a Estados Unidos, razón por la que fue pedido en extradición por ese país. Desde entonces, afronta un proceso judicial en el cual tanto su posición como la de su partido es que se trata de un montaje judicial.



Después de no recibir las pruebas de Estados Unidos que permitan certificar que Santrich cometió delitos después del 1° de diciembre del 2016, la JEP decidió no extraditarlo y ordenó a la Fiscalía dejarlo en libertad.



