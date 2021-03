Exsenador Álvaro García Romero no debe ir a la JEP: Procuraduría

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le abrió las puertas al cuestionado exsenador Álvaro García Romero –condenado por la masacre de Macayepo, perpetrada en octubre de 2000 por paramilitares–, la Procuraduría apeló la decisión, asegurando que García no cumple los requisitos para someterse a la justicia transicional.

Según el Ministerio Público, el cargo de senador no influyó en su participación como miembro del grupo paramilitar, lo cual quiere decir que su calidad de funcionario público no lo autoriza para acogerse a la JEP. “García Romero es el ejemplo típico de un paramilitar que incursionó en la política”, agregó.



Según el auto 090 de junio 3 de 2020 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la JEP no cobija a los grupos paramilitares que no tengan “naturaleza rebelde” y que no hayan participado en acuerdos de paz paralelos al de las Farc.

Además, según la Sección de Apelación de la JEP, los antiguos paramilitares pueden comparecer ante la Jurisdicción en calidad de terceros financiadores o colaboradores, pues sus casos estarían relacionados con delitos que cometieron siendo terceros y no se corresponderían con las conductas punibles cometidas como miembros de un grupo armado.



En relación con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador García como autor mediato de los hechos punibles. Para esto demostró que era un comandante que participaba directamente en el conflicto. Esto querría decir que no puede someterse a la JEP en calidad de tercero.



Por otro lado, el Ministerio Público indicó que el componente restaurativo propuesto por el acusado no contribuye con el test de verdad. Señaló que no hay elementos nuevos en sus declaraciones ni evidencia de que su contribución aporte a la verdad y a la reparación de las víctimas.



“Es cuestionable que el compareciente va a develar el funcionamiento de las estructuras paramilitares, cuando ha sido reiterada la negativa de su reconocimiento como miembro orgánico paramilitar”, argumentó.



La Procuraduría señaló que pese a haber sido condenado a 40 años de prisión por el homicidio de la testigo electoral Georgina Narváez y la masacre de Macayepo, el programa propuesto por el ‘Gordo’ García no reconoce a los familiares de las víctimas.



El exsenador propuso como garantía de no repetición manifestar su arrepentimiento de los hechos mediante un acto público. Sin embargo, su propuesta no incluyó ni diferenció a las víctimas de desplazamiento. Por otro lado, aclaró que sus aportes de verdad no significan que él esté reconociendo su responsabilidad en los hechos delictivos.



Respecto a los datos que puedan contribuir a el esclarecimiento, el acusado no aportó más pruebas de las que ya tenía la Corte. Estas incluían llamadas y testimonios sin nombres en concreto.Las otras propuestas del exsenador fueron: crear una fundación y hacer un libro. Para el Ministerio Público estas medidas no son las apropiadas para la reconstruir de la verdad.



