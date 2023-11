Procuraduría pidió a la JEP investigar abusos sexuales a mujeres indígenas en Cauca

En medio de la investigación que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por diversos crímenes ocurridos en el norte de Cauca y del sur de Valle del Cauca, la Procuraduría le pidió recopilar toda la información de procesos disciplinarios en batallones de la Tercera Brigada del Ejército contra soldados que, aunque aseguraron que tuvieron relaciones consentidas con mujeres indígenas, en realidad habrían abusado sexualmente de ellas en instalaciones militares.



Esta petición la hizo el Ministerio Público como parte de sus observaciones a las declaraciones voluntarias rendidas por cuatro exintegrantes de la Fuerza Pública (dos soldados y dos policías) que violaron a una mujer indígena y luego la intimidaron para que no denunciara.



Según le dijeron esos exuniformados a la JEP, en un primer momento ellos no reconocieron el delito frente a la justicia ordinaria, asegurando que los hechos correspondieron a una relación sexual consentida.

Hay una alta probabilidad de que hayan ocurrido múltiples sucesos similares (...) al parecer estos delitos fueron definidos dentro de las investigaciones internas como relaciones sexuales consentidas FACEBOOK

“Hay una alta probabilidad de que hayan ocurrido múltiples sucesos similares propiciados por estas mismas condiciones puesto que, al parecer, estos delitos fueron definidos dentro de las investigaciones internas disciplinarias como relaciones sexuales consentidas, lo cual desfiguró e invisibilizó el impacto de los delitos cometidos”, señaló la procuradora delegada ante la JEP Uldi Teresa Jiménez López.



La delegada agregó que “lo sufrido por esta persona no puede considerarse de manera independiente a la dinámica del conflicto armado, pues se está ante un hecho que no es aislado y se produjo en un contexto de control territorial”.



En ese sentido, el órgano de control pidió que se investigue la violencia secundaria de la que fueron objeto las mujeres indígenas, se determinen las presiones y la revictimización sufrida por quienes se atrevieron a denunciar, y se identifique a los responsables.







