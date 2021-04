Procuraduría pide a la JEP rechazar sometimiento de Alberto Santofimio

Al considerar que el crimen no tiene ninguna relación con el conflicto armado, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que niegue la solicitud de sometimiento del exsenador Alberto Santofimio Botero.



Santofimio paga una pena de 24 años por el magnicidio de Luis Carlos Galán, en 1989, así como de Santiago Cuervo, uno de sus escoltas. Sin embargo, desde marzo del año pasado está en libertad condicional.

La petición de la Procuraduría se refiere específicamente a la solicitud de sometimiento de Santofimio en relación con el homicidio del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, perpetrado el 30 de abril de 1984, en Bogotá.



En 2018 la Fiscalía llamó a indagatoria al exsenador por este crimen, luego de señalamientos como los que en su momento hizo Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, exsicario de Pablo Escobar, quien dijo que Santofimio “además de ser asesor político de Escobar, fue determinante no solo en el atentado contra el doctor Galán, sino en otros hechos como es el caso del homicidio del ministro Rodrigo Lara”.

En el concepto enviado por el órgano de control a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se señala que ese hecho no guarda relación material con el conflicto armado, pues fue perpetrado por miembros del cartel de Medellín para impedir que el entonces ministro continuara con sus acciones en contra del narcotráfico, y por lo tanto no se trató de un acto propio de las hostilidades.



Adicionalmente, la Procuraduría indicó que el aporte de verdad propuesto por el exsenador es insuficiente y no contiene elementos que contribuyan de manera concreta y efectiva al esclarecimiento de ese hecho.



En enero del 2020 la JEP ya le había cerrado la puerta a Alberto Santofimio, quien pedía revisar su condena por el crimen de Galán, al considerar que este proceso judicial no tenía nada que ver con el conflicto armado.

