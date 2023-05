Luego de un diálogo con organizaciones de víctimas, líderes y lideresas, la Procuraduría General de la Nación insistió, una vez más, en la necesidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abra el macrocaso 11, que investigará la violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el conflicto armado.



Este macrocaso, que ha sido reclamado constantemente a la JEP por parte de víctimas y organizaciones de mujeres, ya se anunció pero a la fecha sigue sin abrirse, por lo que la procuradora general Margarita Cabello dijo que abrir de una vez por todas esta investigación es imperativo.

“Necesitamos que comprendan que fueron víctimas de la barbarie del conflicto y que ninguno de esos hechos victimizantes debieron haber ocurrido. Debemos garantizar el acceso a la justicia transicional, en pos de la verdad, la reparación y la garantía de no repetición tal como lo consagra el espíritu del Acuerdo de Paz”, declaró Cabello.



La procuradora Margarita Cabello en foro de EL TIEMPO. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

La jefa del Ministerio Público recordó que, según el Registro Único de Víctimas, desde 1985 se han registrado “más de 37.000 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado” .



También puso de presente que 9 de cada diez 10 personas violentadas sexualmente durante el conflicto interno fueron mujeres y que algo que agrava el problema es que “se desconoce en casi el 90 por ciento de los casos su situación actual; es decir, no sabemos si están vivas, muertas o desaparecidas”.



Por su parte, representantes de las víctimas que están a la espera de la apertura del macrocaso 11 dijeron que esta sería una forma de reconocimiento de sus derechos e hicieron un llamado a JEP para que no “profundice los daños ya causados”.



También destacaron que históricamente las mujeres y las poblaciones LGBTIQ+ han enfrentado barreras para el acceso a la justicia y la reparación, y pidieron participación real en el proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición que se abrió con el acuerdo de paz.

