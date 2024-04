'Tenemos que hacer un ejercicio de contraste': Procuraduría por versión de Otoniel en JEP

Durante tres días de esta semana un equipo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha estado escuchando en Estados Unidos al condenado narcotraficante Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, como testigo dentro de dos macrocasos que adelantan.

Los martes, miércoles y jueves han estado entrando a la cárcel de máxima seguridad Federal Florence ADMAX, en el estado de Colorado, los magistrados y el procurador delegado para tomar estas versiones que el exparamilitar ha venido entregando en los macrocasos 03 ('falsos positivos') y 06 (victimización de los miembros de la Unión Patriótica).

Sobre estas diligencias, EL TIEMPO habló con Alonso Pío Fernández, procurador primero delegado ante la JEP, sobre la labor que cumple en representación de la Procuraduría, y lo que viene dentro de esta escucha a quien fuera el máximo jefe del 'clan del Golfo'.

Alias Otoniel fue capturado en Colombia. Foto:EL TIEMPO Compartir

Las audiencias tienen que ver con hechos sobre la Unión Patriótica y sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco del conflicto armado, ¿cuéntenos un poco qué se busca conocer?

Las diligencias las motiva el estudio de dos macrocasos (03 y 06). ¿Qué pasa con Dairo Antonio Úsuga? Él estuvo en el Epl, incursionó también en las Farc y después en su accionar delictivo también formó parte de diversas organizaciones, dentro de las que se encuentran las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y después pasó a las Auc. Al final se tiene como uno de los creadores de lo que conocemos como 'clan del Golfo'.

La importancia del testimonio estriba en que podríamos hablar de casi 30 años en estas organizaciones al margen de la ley, y sobre todo al final también cuando -en palabras de él- tuvo contactos, ejecutó, planificó y desarrolló operaciones en connivencia con miembros de la Fuerza Pública y del extinto DAS. En su dicho hizo algunas menciones de algunos servidores públicos. Esa diligencia fue la que él rindió en testimonio hace como dos años, antes de ser extraditado.

Alonso Pío Fernández, procurador delegado ante la JEP. Foto:Procuraduría Compartir

¿Y cuál es la misión del Ministerio Público en esas citas?

Atendemos nuestra misionalidad constitucional, ese principio de centralidad de las víctimas, el derecho y esas demandas de verdad que tienen las víctimas. Somos representantes de la sociedad en general, y a su vez, toca decirlo, es el de ser garante en esta actividad que se viene desarrollando. Esas diligencias son reservadas.

¿En esas citas quiénes están?

'Otoniel' está asistiendo como testigo; está la magistratura y en representación del Ministerio Público estoy yo. Aquí están los magistrados Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli dirigiendo la diligencia puramente judicial.

Alias Otoniel fue entregado en Bogotá a agentes de Estados Unidos. Foto:Getty Images Compartir

¿Cómo van a verificar esas versiones que el exjefe del 'clan del Goflo' entregue?

Tenemos diferentes elementos de contraste, algunas actuaciones judiciales que se hayan desarrollado dentro de la justicia penal ordinaria e incluso dentro de Justicia y Paz; fuentes abiertas que tengamos y un elemento muy importante: los informes presentados por las asociaciones de víctimas. Estos suelen hacer relación a estos hechos y entonces son diferentes elementos de contraste que tenemos; y también sobre la base de otros testimonios y demás versiones de los comparecientes.

Estos hechos de los que habla 'Otoniel' pueden tocar otros macrocasos como el 04, de Urabá...

'Otoniel' llega inicialmente dentro del caso 04, es el que pide inicialmente sus testimonios, y nos devolvemos a diciembre de 2021 cuando comenzó allí, lo que pasa es que sobre la base de lo que iba declarando, empieza a despertar interés dentro de los otros macrocasos. Allí es donde se conjugan y se conectan el 03, 04 y 06.

Él tuvo un accionar importante en el Urabá, pero después va a Meta, Guaviare, Casanare y Bocayá. En el sur del país él también tuvo un accionar importante, es allí donde cobra más importancia en los otros macrocasos.

Alias Otoniel está como testigo, ¿cómo ve la Procuraduría que Salvatore Mancuso haya entrado de manera completa a la JEP?

Esto es una prisión federal, entenderá que son muy estrictos en el tema de los horarios, nos sometemos a lo que nos indique la autoridad federal de prisiones. Somos muy respetuosos de ello. Iniciamos en horas de la mañana y terminamos en la tarde, pero eso no depende de nosotros.

Instalaciones de la JEP en Bogotá. Foto:JEP Compartir

¿Qué pasará luego de que dé la versión, ustedes pueden presentar observaciones?

Claro, todo lo que dice tiene que estar sujeto de verificación. Son muy importantes los elementos de contraste con los que contamos. Tenemos que hacer un ejercicio muy juicioso, muy serio de contraste, porque no nos podemos quedar con el mero dicho. La sola afirmación no basta, no es suficiente, entonces sobre la base de una libertad probatoria con la que contamos empieza uno a sopesar e indagar. Cuando se da la oportunidad procesal, rendimos nuestras observaciones en un documento formal a la magistratura.

Él ya se había oído en varias diligencias que fueron desarrolladas entre diciembre del 2021 y abril de 2022. Lo que motiva esta diligencia es la necesidad de continuar, porque habían sido suspendidas.

¿Y la Procuraduría ya tiene un primer análisis de lo que dijo hace un par de años?

No, eso es integral, en su momento ese informe se la damos a la jurisdicción.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @carlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: