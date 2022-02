En un escrito de 109 páginas, la Procuraduría General de la Nación le planteó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) varias observaciones luego de revisar las versiones voluntarias rendidas por miembros del Frente 5 de la exguerrilla de las Farc en el macrocaso 04 que lleva la JEP, en el que se investiga la situación territorial de la región de Urabá.



En el escrito, el órgano de control hizo duras observaciones sobre lo que han dicho, y no, los exmiembros de la guerrilla frente a temas como secuestros, masacres, delitos sexuales, reclutamiento forzado de menores de edad, entre otros temas.



Entre las anotaciones, la Procuraduría aseguró ante la JEP que los testimonios e información recopilada hasta el momento permiten concluir que las Farc reclutaron de manera sistemática menores de edad.



"Es un hecho el reclutamiento de menores dentro de las filas de las FARC-EP si bien ha sido reconocido por quienes tuvieron mando en la organización guerrillera (...) no obstante, estos se rehúsan a aceptar que ésta haya sido una política y práctica de la guerrilla y no es que presenten algún tipo de bipolaridad al momento de exponer su versión, es que en el sentir de ellos admitir niños o niñas de 15 años no es ingresar menores de edad", se lee en el concepto enviado por el Ministerio Público.



Por ese motivo, la entidad le pidió a la JEP que ahonde en descubrir cómo se llevó a cabo ese reclutamiento, qué formatos u hojas de vida llevaban de ellos, qué instrucción militar e ideológica les impartían, en qué consistía la guía para el trabajo de los clubes infantiles bolivarianos y la cartilla el ABC Fariano, qué castigos les imponían, entre otras cosas.

Del mismo modo, el organismo indicó que, aunque los exguerrilleros no reconocen hechos de violencia sexual como abortos forzados, sí se advierte que dentro de los estatutos de la guerrilla existió la prohibición de tener hijos, lo que al convertirse en una política que debía cumplirse, “no podría entenderse de otra manera que los abortos, cuando se realizaron, eran obligatorios, forzados”.



Incluso, la Procuraduría cita que se conoció el caso de una niña integrante de ese frente que aparentemente fue obligada a tener relaciones sexuales a cambio de no ser sancionada o llevada a consejo de guerra.



Por ello, la Procuraduría pidió a los magistrados de la JEP "profundizar en la investigación sobre casos de violencia sexual con personas de los distintos sectores de la población e intrafilas, recurriendo a los listados de los consejos revolucionarios de guerra que por distintas conductas, entre ellas, por violaciones, eran llevados a cabo contra miembros de la estructura guerrillera".



La Procuraduría también pidió que se investigue más sobre las sanciones que eran impuestas a los niños reclutados, señalando que se sabe "que los castigos eran entre otros por jugar, bañarse en el río, comer más alimento, tener relaciones sexuales en un turno, y, en el caso de las mujeres, quedar embarazadas".

Pidió indagar las fuentes de financiación de la guerra

En el documento, el organismo de control sostuvo así mismo que la guerrilla sí se benefició del narcotráfico para financiar la guerra, “pues con la inserción de las drogas, particularmente del cultivo de la hoja coca, se formó una poderosa forma de economía ilícita de la cual las FARC-EP se nutrieron para financiar sus actividades bélicas”, precisó.



Del mismo modo, a los ojos de la entidad, es necesario auscultar en las fuentes que

tuvieron las Farc para cubrir los gastos de la guerra, más allá de dineros que, según los testimonios de excombatientes, pagaron ganaderos, empresarios y hoteleros, "que al decir de los comparecientes era voluntaria, estamos frente a sumas fuertes de dinero sobre las cuales se especuló, en su momento, se encontraban en guacas y su origen no solamente era de este tipo de extorsión, seguramente existían otras fuentes que generaban mayor ingreso, ¿cuáles eran? ¿Tal vez del narcotráfico?", dice el concepto.



Otros de los puntos sobre los cuales la Procuaduría hizo anotaciones tuvieron que ver con homicidios, desapariciones, masacres, desplazamientos, y el uso de medios de guerra ilícitos.



En este punto, la entidad indicó que con los ataques y tomas guerrilleras perpetradas en el Urabá, las Farc constituyeron una práctica sistemática y generalizada que conllevó al desplazamiento forzado de comunidades ubicadas en diferentes sectores de la región, “especialmente de los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó, Mancilla y la Larga – Tumaradó, entre otros”.



Además, sobre la utilización de métodos y medios de guerra expresamente prohibidos por el DIH, se solicitó profundizar en el análisis de esa conducta “para establecer quién y por qué decidieron utilizar este tipo de elementos explosivos, caracterizados por su falta de precisión y producción de daños colaterales a la población civil muy graves”.



En la misma forma, el ente de control pidió profundizar en algunos hechos puntuales perpetrados por el Frente 5 que generaron graves violaciones a los derechos humanos, como las masacres de La Chinita, en 1994; y Bojayá, perpetrada en 2001, entre otras.



Por todas estas situaciones, la Procuraduría pidió que en la fase de aportes tempranos de verdad “las Farc pidan perdón a la sociedad civil colombiana y al mundo entero por el centenar de niños que reclutaron para la guerra, incluyéndose ellos mismos en un acto de sincero arrepentimiento”.

